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В Самаре начались испытания прототипа первого в России радиолокационного кубсата

18 апреля 2024 10:52
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В Самаре начались испытания прототипа первого в России радиолокационного кубсата

 

Стартует сборка летного образца, который отправится в космос.

Ученые Самарского университета им. Королёва приступили к испытаниям инженерной модели малого космического аппарата "АИСТ-СТ" - 12-юнитового наноспутника в формате "кубсат", оснащенного радаром и предназначенного для радиолокационного мониторинга поверхности Земли. Компактный спутник, способный с помощью сантиметровых радиоволн "видеть" сквозь плотные облака, создается самарскими учеными совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга. "АИСТ-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой - до этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты. Запуск спутника запланирован на вторую половину 2024 года.

Инженерная модель спутника — это полноразмерный прототип будущего космического аппарата, по конструктивному исполнению он максимально приближен к летному образцу, который отправится на орбиту. Отличие инженерной модели от реального космического аппарата в том, что полезная нагрузка и различные агрегаты на борту инженерной модели частично представлены макетами, а не действующими образцами. Инженерная модель, как правило, предназначена для подтверждения в ходе испытаний заданных характеристик конструкции.

"Инженерная модель спутника "АИСТ-СТ" готова, начаты испытания её отдельных систем. По конструкции и габаритам данная модель полностью идентична будущему космическому аппарату, например, рама и корпус модели аналогичны тем, что полетят потом в космос. Большинство внутренних систем и компонентов также реальные, действующие, однако часть полезной нагрузки и ряд бортовых приборов представлены лишь в виде массогабаритных макетов — это, к примеру, радиолокатор, солнечная панель и звездный датчик, отвечающий за определение ориентации спутника", - рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.

"Пока сложно сказать, сколько по времени продлятся испытания инженерной модели, они могут занимать достаточно большой промежуток времени. Одновременно с началом испытаний инженерной модели совместно специалистами компании “СТЦ” и учеными Самарского университета начинается сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину этого года", - отметил Максим Иванушкин.

В университете уже успешно отработана система раскрытия панелей солнечных батарей космического аппарата. Ранее испытания прошла двигательная установка спутника, разработанная в компании "Специальный Технологический Центр". Установка работает на фреоне и предназначена для изменения орбитальных параметров спутника. Испытания прошли в Московском авиационном институте.

Автор фото: Олеся Орина

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