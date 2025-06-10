В Самаре хотят закрыть колледж строительства и предпринимательства

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В Самаре в соцсетях идет активная дискуссия в связи с решением о закрытии колледжа строительства и предпринимательства. Данное учебное заведение находится на ул.Фрунзе, прямо напротив здания Филармонии.



Сообщение о грядущем закрытии было опубликовано губернатором самарского региона Вячеславом Федорищевым. В самарском минобразовании в понедельник, 9 июня, подтвердили информацию о ликвидации учебного заведения согласно приказа министерства науки и высшего образования РФ № 465 от 2 июня 2025 года.



Нужно отметить, что студентов колледжа никто на улицу в никуда не отправляет. Всем им предоставят возможность перевестись по другим учебным заведениям с целью завершения своего образования. С Информацией о переводах можно будет ознакомиться на сайте колледжа после 16 июня. Здесь будут указаны принимающие организации, формы, сроки и места предоставления согласий, сообщает "АиФ-Самара".

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