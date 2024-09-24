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В Самаре Движение Первых дало старт Всероссийскому проекту «Школьная классика»

24 сентября 2024 13:29
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В Самаре Движение Первых дало старт Всероссийскому проекту «Школьная классика»

В Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького состоялся театральный фестиваль, приуроченный к запуску 5 сезона «Всероссийского Проекта «Школьная классика». Событие объединило в столице региона более 500 участников театральных коллективов и их руководителей из разных уголков Самарской области.

«Театральный проект Движения Первых «Школьная классика» – это отличная возможность для школьников в занимательной форме изучать произведения русской литературы. В новом сезоне участников ждут сразу пять новых номинаций в конкурсе с индивидуальным и командным участием. Лучшие театральные коллективы смогут показать свои творческие этюды на Театральном фестивале, а юные актёры со всей страны получат возможность принять участие в постановке спектакля под руководством педагогов Театрального института имени Бориса Щукина. Он станет финальной точкой проекта в июне 2025 года», - сказал председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В рамках фестиваля в Самаре прошли мастер-классы от экспертов Театрального института имени Бориса Щукина, творческая встреча с семьёй артистов Губернии – актёром театра и кино Кузьмой Сапрыкиным и заслуженным артистом Самарской области Владимиром Сапрыкиным, а также показ спектакля от Образцового школьного театра Творческая мастерская «Юные гении» — амбассадоров Всероссийского проекта «Школьная классика».

«Школьная классика» ежегодно открывает новые возможности для юных талантов нашей страны. Самарская область с самого начала проекта ежегодно становится его активным участником. И для нас большая честь стать одним из трёх регионов страны, где проходят запускающие события — театральные фестивали, ранее открытие сезона прошло в Твери и Томске. Такие события помогают ребятам познакомятся с творческими профессиями и способствуют развитию школьных театров в нашей стране, что является важной задачей, которую ставит президент Владимир Владимирович Путин», — сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. 

Проект «Школьная классика» является важной инициативой, которая не только помогает развивать творческий потенциал детей и молодежи, но и вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия России. Принять участие могут дети в возрасте от 9 до 17 лет, обучающиеся СПО, педагоги и наставники, родительское сообщество.

Основная деятельность в рамках проекта пройдет с сентября 2024 года по июнь 2025 года. В этот период участники смогут посетить теоретические и практические занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, движению, оформлению спектаклей, сценаристике и режиссуре. Важной частью программы станет подготовка и показ этюдов и спектаклей, приуроченных к знаменательным датам. В особенности – к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Запланирован фестиваль патриотической постановки «Классика Победы. Память поколений», который пройдет в городах-героях и городах воинской славы.

В 5 сезоне Всероссийского проекта «Школьная классика» участников ждет множество нововведений: например, в конкурсе появилась номинация «Школьный дебют» – для школьных театральных коллективов, которые только начинают свой творческий путь, отдельно выделены категория участия для театров дополнительного и профессионального образования, а также для инклюзивных театров. Победители подготовят и представят спектакль под руководством Театрального института имени Бориса Щукина.  Финал проекта состоится в июне 2025 года.

Фото - Региональное отделение Движения Первых Самарской области

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