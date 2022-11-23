В Самаре будущие экономисты узнали, как Банк России принимает решения по ключевой ставке

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В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России провели для студентов игру «Ключевая ставка». Игра упрощенно моделирует процесс подготовки и принятия Банком России решения по ключевой ставке.

Студентов познакомили с целями и принципами денежно-кредитной политики Банка России, помогли разобраться в процедуре принятия решения по ключевой ставке. Эксперты также напомнили, что ключевая ставка – основной инструмент денежно-кредитной политики мегарегулятора. Изменяя ее, Банк России воздействует на другие ставки в экономике, которые, в свою очередь, влияют на внутренний спрос и инфляцию.

В игре приняли участие пять команд. Каждая должна была собрать информацию по своей специализации и проанализировать заданные экономические условия. В итоге студентам предстояло принять решение об изменении или сохранении уровня ключевой ставки и обосновать его. Основная задача участников — достигнуть уровня инфляции вблизи 4%. Все команды успешно справились с поставленной задачей.