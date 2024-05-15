В Самаре 7 из 10 родителей старшеклассников поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов

141

Идею возрождения системы распределения и гарантированного трудоустройства молодых специалистов поддерживают 7 из 10 родителей старшеклассников и только 4 из 10 студентов вузов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения и студенты вузов из города.

62% самарцев выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов, 14% — против. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (71%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!»



Опрос родителей старшеклассников показал, что 73% из них поддерживают возвращение к системе распределения выпускников, 10% — не поддерживают.



Среди студентов дневных отделений 40% считают, что необходимо вернуть систему распределения молодых специалистов, 26% выступают против этой идеи. Любопытно, что студентам коммерческих отделений идея кажется более привлекательной чуть чаще, чем бюджетникам (44 и 37% опрошенных соответственно).



Время проведения: 1—13 мая 2024 года