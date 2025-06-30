В России закончили подготовку учебников по обществознанию с 9-го по 11-й классы

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Для школьников с девятого по одиннадцатый классы уже готовы новые учебники по обществознанию. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Готовы все три учебника по обществознанию, ведется их доработка и редактирование», — передает ТАСС слова Мединского. Он добавил, что сейчас важно, чтобы пособия к учебникам были понятные для школьников.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что ученики 5-7-х классов российских школ начнут заниматься по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года. А учащиеся 8-9-х классов перейдут на обновленные пособия с 1 сентября 2026 года.