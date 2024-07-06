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В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей

6 июля 2024 11:42
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В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей. Об этом ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что она будет апробирована уже ближайшей осенью.

"Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые полноту картинки раскрывают. Его (учителя - прим. ТАСС) профессионализм, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии. Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит. Вот в этом плане опыт у Рособрнадзора есть, и мы осенью собираемся как раз апробировать модель, когда мы будем смотреть не только результаты детей, мы будем смотреть результаты учителей, смотреть инфраструктуру, и будем смотреть, как все эти результаты коррелируются между собой", - сказал он.

Музаев пояснил, что раньше такие оценки строились только на основании результатов в учебе у детей, что не давало полной картины по региону. Всего индекс будет включать в себя 69 показателей. Планируется оценивать их по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры.

"Первые наши такие замеры показали, что это все сообщающиеся сосуды: там, где все во всех трех областях хорошо, как правило, результаты высокие. Это как раз-таки будет такой докладной записочкой для любого губернатора или главы муниципалитета, он поймет, во что ему нужно вкладываться. В учителей: целевые места обучения, в инфраструктуру, в компьютеры, в лаборатории, или на переобучение, переподготовку тех учителей, которые есть", - заключил Музаев.  

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