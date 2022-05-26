В России стартует основной период сдачи ЕГЭ

71

В России сегодня стартует основной период сдачи Единого госэкзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он сказал, что в этом году для сдачи ЕГЭ зарегистрировались более 723 тыс человек, среди них 645 тыс – выпускники текущего года.

Впервые с 2020 года процесс сдачи экзамена возвращается в докоронавирусный формат, выпускники 11-х классов сдают два обязательных предмета – русский язык и математику – для получения аттестата и еще два на выбор – для поступления в вуз, добавил Музаев.

В 2020-2021 годах из-за пандемии и ограничений обязательным для сдачи был только русский. В текущем году открыто более 6 тысяч пунктов сдачи ЕГЭ, за рубежом будут работать 97 пунктов в 59 странах.

Сдавать экзамены за границей планируют более 3 тыс 800 человек. Принять участие в ЕГЭ также смогут выпускники школ Донбасса, передает Радио Маяк.