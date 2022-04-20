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В России стартовал первый всероссийский исторический форум «Сила – в правде!». Сотни ребят более чем из 30 регионов страны приняли участие в открытии форума в Москве на Поклонной горе. Он приурочен ко Дню единых действий, который отмечается в России 19 апреля в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Школьники со всей страны смогут обсудить исторические темы, важность сохранения исторической правды и памяти подвига советских граждан в Великой Отечественной войне, а также подискутировать с авторитетными экспертами. Будет и интерактив - на площадках общественных проектов пройдет квест для участников форума. Также ребята смогут посетить выставку «Обыкновенный нацизм», где представлено более 200 экспонатов.

Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом, - заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила - в правде!» в Музее Победы.

«Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Замглавы Администрации Президента России заметил, что историческая память – это не только прошлое, это еще и будущее. Самые сложные уроки дает нам жизнь, и особенность этих уроков заключается в том, что если их не выучить до конца, то они возвращаются.

«Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала, - отметил Кириенко. - Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно».

Сергей Кириенко обратил внимание, что в происходящее трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах.

Именно сейчас, в связи с теми событиями которые разворачиваются в мире, важно сохранить историческую память, особенно у подрастающего поколения.

Идея открытого диалога на форуме, посвященном сохранению исторической правды, возникла по итогам встреч со школьниками, студентами и педагогами, которые говорили о об актуальности исторического просвещения.

Форум «Сила - в правде!» организован Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы и Московской области.