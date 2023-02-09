В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов

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Минобрнауки предложило ввести в России новый тип налогового вычета — для студентов, взявших образовательный кредит с господдержкой. Эту опцию учащимся предполагается обеспечить наряду с уже существующим вычетом на обучение. Документ с соответствующими поправками в Налоговый кодекс, разработанными ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На налоговый вычет — то есть возврат ранее уплаченного НДФЛ — студент сможет рассчитывать при выполнении трех условий. Он должен подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, который участвует в программе господдержки, а его учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность.

Максимальную сумму расходов, для которой будет доступен вычет, предлагается ограничить 200 тысячами рублей в год. Соответственно, заемщик сможет вернуть 26 тысяч рублей (13 процентов с максимальной суммы) при условии, что он уплатил в бюджет НДФЛ на эту сумму.

Сейчас в России существует возможность получить налоговый вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников): например, в вузе, автошколе или курсах в учреждении, которое имеет право (лицензию) заниматься образованием. Максимальная сумма расходов этом случае установлен на уровне 120 тысяч рублей в год (вернуть можно до 15,6 тысячи рублей), пишет Лента.