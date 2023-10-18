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В России планируют изменить модель перехода школьников в десятый класс и поступления в колледжи

18 октября 2023 17:09
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Модель поступления в ссузы может измениться «если не в этом году, то в следующем».

Рособрнадзор собирается изменить модель перехода школьников в десятый класс и поступления в колледжи по количеству экзаменов и подходам. Об этом глава ведомства Анзор Музаев заявил в среду на пресс-конференции, пишет "Парламентская газета".

По его словам, сложившаяся практика в этих случаях не отвечает современным требованиям.

«Модель поступления в колледжи: все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО [среднее профессиональное образование] по количеству экзаменов, по подходам — она, скорее всего, изменится», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Музаев добавил, что известны случаи, в которых руководство школы договаривается с некоторыми учениками по схеме «мы вам даем красивый аттестат, а вы в десятый класс не приходите». Из-за этого по статистике все отличники уходят в колледжи, а слабоуспевающие продолжают учиться в школе.  «Понятно, что здесь объективностью не пахнет», — резюмировал Музаев.

Он заметил, что модель поступления в ссузы может измениться «если не в этом году, то в следующем».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Школа

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