В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

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В России дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, пишет "Парламентская газета".

Он напомнил, что в советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.

«Эти дипломы [бакалавра. — Прим. ред.] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — приводит слова чиновника агентство ТАСС.

Фурсенко подчеркнул, что мера коснется всех дипломов, которые были выданы до нововведения. По его словам, все они по-прежнему будут признаваться.

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