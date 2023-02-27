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В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

27 февраля 2023 20:16
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Мера коснется всех дипломов, которые были выданы до нововведения.

В России дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, пишет "Парламентская газета".

Он напомнил, что в советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.

«Эти дипломы [бакалавра. — Прим. ред.] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — приводит слова чиновника агентство ТАСС.

Фурсенко подчеркнул, что мера коснется всех дипломов, которые были выданы до нововведения. По его словам, все они по-прежнему будут признаваться.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

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