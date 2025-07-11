Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Движение «Чистый спорт» будет развиваться»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Движение «Чистый спорт» будет развиваться»
В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования
В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования
В Самарской области вернут в природу 5 редких видов растений
В Самарской области вернут в природу 5 редких видов растений
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
26 июля 2025 года состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря
26 июля состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря
Подведены итоги реализации общественных проектов в ПФО и обозначены задачи на второе полугодие
Подведены итоги реализации общественных проектов в ПФО и обозначены задачи на второе полугодие
Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал
Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
-0.27
EUR 91.5
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

11 июля 2025 20:27
55
В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

Массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки.

«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — говорится в сообщении.

Аналогичную информацию ранее сообщал и замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. Он отмечал, что министерство хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы.

Ожидается, что вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура будут введены два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, пишет Газета. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
11 июля 2025  20:05
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
61
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
11 июля 2025  18:42
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
140
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11 июля 2025  11:37
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
225
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
10 июля 2025  19:34
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
395
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
10 июля 2025  15:23
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
589
Весь список