В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

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Массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки.

«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — говорится в сообщении.

Аналогичную информацию ранее сообщал и замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. Он отмечал, что министерство хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы.

Ожидается, что вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура будут введены два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, пишет Газета.