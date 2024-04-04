В регионе провели областной конкурс «Я – будущий педагог»

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В Самарской области подвели итоги второго регионального конкурса для учеников психолого-педагогических классов «Я – будущий педагог».

Такие мероприятия проводятся в Самарской области в сотрудничестве с вузами и ссузами при поддержке министерства образования и науки в целях развития психолого-педагогических классов, ранней профориентации школьников. «Сегодня мы вновь строим суверенное мощное государство, к которому прислушиваются во всём мире. Переоценить роль учителя в этом государственном строительстве, в этом поистине возрождении России просто невозможно»,- отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.



Конкурс проходил в два этапа. В этом году в заочном этапе участие приняли 50 команд. Они направили на конкурс социально-значимые видеоролики на тему «Созидание. Педагог. Успех». В финал вышла пятерка лучших. Им представилась уникальная возможность на два дня погрузиться в студенческую жизнь. Ребята приехали в СГСПУ из Самары, Тольятти, Обшаровки, Сергиевска и Красного Яра.



«Самый главный человек, который нужен системе образования – это учитель. Его невозможно заменить никакими инновациями, роботами и искусственным интеллектом. Все потому что личность воспитывает личность. Мы с коллегами хотим, чтобы наша большая педагогическая семья Самарской области пополнялась молодыми, инициативными и творческими специалистами. На это и направлен наш конкурс «Я – будущий педагог», – подчеркнула в приветственном слове ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. – Я надеюсь, что после окончании школы вы придете в наш Самарский Педагогический уже в качестве студентов. В нашем вузе каждый сможет найти для себя интересное направление. Мы готовим не только педагогов, но и художников, музыкантов, хореографов, психологов, дефектологов, тренеров и экологов. За время конкурса у вас будет возможность пообщаться с нашими студентами и поближе познакомиться с вузом».



В этом году финал конкурса «Я – будущий педагог» проходил в два дня. За это время ребята выполнили шесть заданий, придумывали игры для внеурочной деятельности детей, искали выход из конфликтных ситуаций и даже преодолели спортивную эстафету. Подготовиться к испытаниям помогали студенты факультета физической культуры и спорта СГСПУ. Интрига сохранялась до последнего. «Серебряных призеров» – команду из школы №2 с. Обшаровка, от победителей отделила 0,1 балла. В напряженной борьбе первое место завоевали активные и творческие ребята из школы с. Красный Яр. Бронза – у Спортивного лицея г.о.Самара. Лауреатами стали команды из школы № 58 г.о. Тольятти и школы № 1 «ОЦ» с. Сергиевск.



«Я бы хотела поблагодарить Самарский государственный социально-педагогический университет за идею проведения этого конкурса и его организацию, школу №176 – за радушный прием, всех наставников команд психолого-педагогических классов региона – за подготовку ребят. Все ребята продемонстрировали находчивость и смекалку, творчески подошли к выполнению заданий, целеустремленно шли к победе, – отметила главный консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Юлия Пряхина. – Уверена, что подобные конкурсы играют большую роль в профориентации детей, позволяют им уже в школе познакомиться в будущей профессией и профильным вузом».



Напомним, что в соответствии с поручением Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с 2021-2022 учебного года на базе школ страны создаются 5 тысяч профильных педагогических классов. В эту работу активно включилась и Самарская область. В 2023-2024 учебном году в 180 школах Самарской области сформированы 72 педагогических класса (группы).



Вузами и СПО реализуются мероприятия, включающие профессиональные пробы, проектную деятельность школьников в рамках научно-практических конференций студентов, интерактивные профориентационные игры, цикл мероприятий «История успеха» с участием лучших учителей Самарской области, практико-ориентированный курс «Психология в твоей карьере», тематические мероприятия с кафедрами вузов по предметам углубленного изучения и др.



Образовательные организации Самарской области являются активными участниками Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д.Ушинского. В 2023-2024 учебном году школьники Самарской области достойно представили регион на заключительном этапе олимпиады: по ее итогам назван 1 победитель и 5 призеров из нашего региона.



В 2023 году 256 выпускников школ, в которых работали педагогические классы, поступили в вузы и профессиональные организации на специальности, связанные с преподавательской деятельностью. Была решена важная задача, обозначенная Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, по стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов. Все муниципальные образования региона в своих бюджетах предусмотрели финансовые средства для выплаты дополнительной стипендии выпускникам педклассов, которые в 2023 году продолжили обучение по педагогическим специальностям в вузах и ссузах. Это – дополнительные меры стимулирования выпускников, которые планируют после окончания обучения работать в образовательных организациях своих сел и городов, и возможность привлечь молодые кадры в педагогические коллективы.

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