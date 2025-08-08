Я нашел ошибку
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
В Политехе подвели промежуточные итоги приемной кампании

8 августа 2025 11:02
177
В Политехе подвели промежуточные итоги приемной кампании

На сайте университета опубликовали приказы о зачислении абитуриентов на бюджетные места. Так, выпускники школ, желающие обучаться на бесплатной основе, подали в головной вуз и филиалы 27 673 заявления. Самыми популярными направлениями подготовки вновь стали «Биотехнология», «Информационная безопасность», «Нефтегазовое дело», «Архитектура», «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Средний балл ЕГЭ в этом году составил 66,73.

– Приемная кампания идет интенсивно. Мы успешно выполняем задачу по обеспечению вуза максимальным количеством абитуриентов, – рассказал первый проректор-проректор по воспитательной работе и развитию кадрового потенциала Евгений Франк. – Средний балл ЕГЭ уже несколько лет остается примерно на одном уровне. А конкурс на инженерные специальности в этом году существенно вырос. Это говорит о том, что Самарский политех держит марку ведущего вуза по подготовке инженеров по широкому спектру направлений.

Особое внимание в этом году вновь уделено абитуриентам, поступающим по отдельной квоте. Это дети участников специальной военной операции, а также боевых действий на территории иностранных государств и РФ. В 2025 году число таких претендентов увеличилось вдвое: в Политех и филиалы зачислено 116 человек.

– Самарский политех активно поддерживает участников СВО и их семьи. Каждому студенту из таких семей мы предоставляем персональное консультирование, сопровождаем на протяжении всего времени обучения, – подчеркнул Франк. – Наши студенты, вернувшиеся из зоны СВО, с готовностью принимают участие в уроках мужества, открытых тематических лекциях. Такие встречи очень важны с точи зрения патриотического воспитания молодежи.

Кроме того, наш университет заключил 121 договор со студентами, поступившими по квоте приема на целевое обучение.

– Сейчас в Политехе действуют такие совместные проекты, как «Инженерный старт» с ПАО «ОДК-Кузнецов», «Инкатех-старт» с ООО «Инкатех», «Энергия будущего» с ПАО «Т Плюс», «Лидеры энергетики» с АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» и «PRO ТОАЗ» с АО «Тольяттиазот», «Судостроение» совместно с ЗАО «Нефтефлот» и Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева, – отметил Франк. – Ребята с первого курса будут выполнять инженерные задачи по заказу предприятий. Будущее приемных кампаний, особенно технических вузов, – совместная работа с промышленным сектором.

Приемная кампания на коммерческие места продолжается. На данный момент абитуриенты уже подали в вуз и филиалы более 7600 заявлений на очную форму обучения.

Фото Ксении Мурченко

