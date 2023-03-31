В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»

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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики впервые прошел форум «Кадры для цифровой экономики», который объединил в себе традиционную ярмарку вакансий для студентов вуза и круглый стол с участием руководителей информационно-коммуникационных компаний России и представителей исполнительной и законодательной власти.

Участники круглого стола обсудили, какие проблемы существуют в ИТ-отрасли и что делается для того, чтобы обеспечить кадрами цифровую экономику России. Студенты вуза получили возможность напрямую пообщаться с работодателями и, возможно, получить в будущем гарантированное место в одной из ведущих ИТ-компаний не только Самарской области, но и России.

В работе форума приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, ректор ПГУТИ Вадим Ружников, а также представители компаний реального сектора экономики России и региона.

Максим Паршин выразил надежду, что ПГУТИ будет меняться к лучшему и станет одним из ведущих вузов страны в части подготовки IT-специалистов и специалистов для отрасли связи.

«По словам представителей IT-компаний, основной проблемой в развитии отрасли является дефицит кадров. Поэтому профильные вузы играют основную роль в решении этой проблемы. Что касается государство, то оно сегодня предоставляет уникальные налоговые льготы и другие меры поддержки IT-компаниям, что может привлечь дополнительные кадры в отрасль. В ходе круглого стола были озвучены конкретные предложения, которые мы проработаем и будем использовать в документах, в протокольных решениях для их дальнейшей реализации на разных уровнях», - сказал он.

Отметим, что Правительство области и Глава региона Дмитрий Азаров уделяют огромное внимание вопросам подготовки и закрепления кадров для отрасли IT. Создаются условия для молодых специалистов: региональные меры поддержки, спортивные и профессиональные мероприятия и многое другое.

Константин Пресняков отметил, что многие студенты ПГУТИ начинают работать уже на втором-третьем курсах. «И это индикатор того, что на рынке не хватает компетентных специалистов. Поэтому востребованность в специалистах в сфере телекоммуникаций и информатики очень высока. Наш регион входит в ТОП-6 субъектов РФ по количеству бюджетных мест на IT-специальности, это очень показательный пример. Кроме того, мы имеем сильные технические вузы и ПГУТИ, собственно, является одним из таковых», - сообщил он.

Вадим Ружников рассказал, что идея форума возникла при общении с работодателями. «Сейчас очень важно обратить внимание на то, какие специалисты востребованы на рынке. Главная задача нашего университета - выпускать специализированные кадры для цифровой экономики», - подчеркнул он, выразив надежду, что форум даст положительные результаты его участникам.

Кроме студентов ПГУТИ на ярмарке вакансий можно было заметить учащихся Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Самарского университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и колледжа связи ПГУТИ.

Как отметил Вадим Ружников, университет традиционно проводил только ярмарку вакансий, когда работодатель встречался со студентами. Однако во время общения с работодателями стало понятно, что накопилось много вопросов, которые требуют срочного решения. «Учитывая, что сейчас на рынке не хватает более миллиона специалистов для цифровой экономики, понятно, что нужно что-то менять, - сказал он. - Мы услышали от работодателей, что и как нужно изменить в системе образования, а законодательная и исполнительная ветви власти смогли понять, как они могут помочь в сфере подготовки IT-специалистов».

Фото: департамент информационной политики СО