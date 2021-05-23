В одной из самарских школ отметили последний звонок в стиле братков из 90-х

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Треники, кроссовки, биты и косухи – весь реальный набор мелких дворовых хищников 90х налицо. Volkswagen, правда, был немного «не в кассу», раньше все-таки на «бэхах» носились, кто покруче – на «Ниссан Патрол», но где сейчас такую вещь найдешь?

Фото с выпускного вызвало бурю эмоциональных высказываний: от проклятий до полной поддержки.

Знаете, а мне этот выпускной понравился. Конечно, есть некоторые проблемы с чувством вкуса, но главное, на мой взгляд, не это. Главное, что на таких «стилизациях» всегда показывают сказку: сказку о Красной Шапочке, сказку о Бабе Яге, сказку о трех мушкетерах. Все эти сказки объединяет одно – все эти сюжеты и персонажи – не из сегодня, они давно растворились во времени. Начав играть и дурачиться в гопников и путан, как играли в казаков или мушкетеров, они всем показывают, что это – чужое для них время и чужие идеалы.

И это, на мой взгляд, очень здорово.