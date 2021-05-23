Я нашел ошибку
Главные новости:
Никто не пострадал.
Прогулочный теплоход, но борту которого находились три человека, столкнулся с Троицким мостом в Петербурге
В одной из самарских школ отметили последний звонок в стиле братков из 90-х
В одной из самарских школ отметили последний звонок в стиле братков из 90-х
В фильмографии Чухрая как кинорежиссера фильмы "Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо", "Жили-были старик со старухой".
23 мая исполнилось 100 лет со дня рождения режиссера Григория Чухрая
Еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело.
На Украине упал воздушный шар с людьми, один человек погиб
Два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу Турина.
Число жертв крушения фуникулера в Италии достигло 13 человек
Площадь пожара составила 450 кв.м.
56 спасателей тушили пожар в частном доме в Новокуйбышевске
Помимо театральных ролей актриса снималась в кино.
Умерла Заслуженная артистка России Нина Шацкая
По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд.
Психиатр рассказал, что является основным признаком гипноза по телефону
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В одной из самарских школ отметили последний звонок в стиле братков из 90-х

23 мая 2021 22:26
222
В одной из самарских школ отметили последний звонок в стиле братков из 90-х

Треники, кроссовки, биты и косухи – весь реальный набор мелких дворовых хищников 90х налицо. Volkswagen, правда, был немного «не в кассу», раньше все-таки на «бэхах» носились, кто покруче – на «Ниссан Патрол», но где сейчас такую вещь найдешь?

Фото с выпускного вызвало бурю эмоциональных высказываний: от проклятий до полной поддержки.

Знаете, а мне этот выпускной понравился. Конечно, есть некоторые проблемы с чувством вкуса, но главное, на мой взгляд, не это. Главное, что на таких «стилизациях» всегда показывают сказку: сказку о Красной Шапочке, сказку о Бабе Яге, сказку о трех мушкетерах. Все эти сказки объединяет одно – все эти сюжеты и персонажи – не из сегодня, они давно растворились во времени. Начав играть и дурачиться в гопников и путан, как играли в казаков или мушкетеров, они всем показывают, что это – чужое для них время и чужие идеалы.

И это, на мой взгляд, очень здорово.

Теги: последний звонок

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями
22 мая 2021, 13:36
Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями
Такие меры примут из-за коронавируса. Образование
699
В центре внимания
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
471
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
423
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
697
Вопрос о послаблениях для привившихся граждан в возрасте 65+ отложен на неделю.
21 мая 2021  23:08
Оперативный штаб СО: об управляемости инфекцией говорить ещё рано       
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1334
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
721
Весь список