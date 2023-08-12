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В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»

12 августа 2023 13:55
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В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»

В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов, которые планируется подготовить к 1 сентября 2024 года, будет пересмотрено понятие «империя». Об этом «Известиям» сообщил автор пособия, историк Александр Чубарьян.

По его словам, в новом учебнике важно показать различия между Российской империей и «классическим образом колониализма», например Британской империей. «Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова "империя"», — поделился Чубарьян.

Историк пояснил, что при создании пособия учитывался тот факт, что каждая страна имеет свой взгляд на мировую историю. В особенности это касается стран СНГ.

«Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда они [современные страны СНГ] входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство», — указал Чубарьян, добавив, что эти государства «как бы становились единым целым» с Россией.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в новом учебнике истории для учащихся 10-11-х классов, который презентовали в начале августа, было решено уйти от европоцентризма. Во главу угла, как отметил министр, была поставлена история России.

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