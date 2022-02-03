В некоторых школах Самарской области из-за снегопада 4 февраля могут отменить занятия

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В школах, куда детей не смогут доставить школьные автобусы из-за неблагоприятной погоды, 4 февраля отменят занятия. К этому призвал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время заседания оперштаба по борьбе с последствиями снегопада, передает sova.info.

Первый вице-губернатор призвал глав тех муниципалитетов, где наблюдаются серьезные проблемы с расчисткой дорог, ввести ограничения на движение школьных маршрутов и приостановить на один день, 4 февраля, учебный процесс.



На данный момент в среднем в области высота снежного покрова достигает 54 см, в Самаре – 81 см. Самая непростая ситуация сложилась в Кинель-Черкасском районе на участке дороги Черновка - Первомайский. Здесь высота сугробов достигла трех метров, транспортное сообщение нарушено, техника пока не справляется с последствиями снегопада. Самое необходимое жителям поселка доставляют на снегоходах.