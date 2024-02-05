В Минпросвещения рассказали, чему будут учить на уроках труда

209

Школьников научат обращаться с беспилотными летательными аппаратами, создавать графические изображения и воплощать их в жизнь. Кроме обязательных модулей, тех же робототехники и 3D моделирования, школы смогут вводить занятия по желанию. В аграрных регионах это может быть растениеводство или животноводство, в промышленных — автоматизированные системы. Получить любые навыки смогут и девочки, и мальчики, строгого разделения на группы по половому принципу не планируется, пишет Парламентская газета.

Ввести уроки «Труд (технология)» во всех школах России с 1 сентября 2024 года требует 273-й Федеральный закон «Об образовании». В декабре прошлого года в него внесли поправки, закрепив труд как обязательный предмет. А в январе уже этого года в Минпросвещения подготовили программу по труду.

Учить что-то делать руками будут на уровне начального общего и основного общего образования, то есть с 1-го по 9-й классы, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минпросвещения. С 1-го по 4-й классы предмет будут изучать в объеме 135 часов, или один час неделю. В 5-7-м классах — по 68 часов, или по два часа в неделю, в 8-9-м классах — 34 часа, или по одному часу в неделю.

Подготовленные в Минпросвещения стандарты обучения труду состоят из нескольких модулей — структурных элементов по одной компетенции.

В начальной школе:

«Технологии, профессии и производства»;

«Технологии ручной обработки материалов» (технологии работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами, а также с другими доступными материалами (пластик, поролон, фольга, солома и другое);

«Конструирование и моделирование» (из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, также работа с «Конструктором» и робототехника);

«Информационно-коммуникативные технологии».

В 5-9-м классах будут как обязательные модули — по ним будет учиться вся страна, так и вариативные — их смогут выбрать регионы в зависимости от того, какие специалисты в ближайшее время потребуются, например, в Москве или в Костроме.

Список обязательных модулей выглядит так:

«Производство и технологии»;

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;

«Компьютерная графика. Черчение»;

«Робототехника»;

«3D моделирование, прототипирование, макетирование».

В списке вариативных модулей пока всего три позиции, но их планируют обновлять — опять же в зависимости от потребностей разных субъектов. Пока это:

«Автоматизированные системы»;

«Животноводство»;

«Растениеводство».

Сейчас вместо труда в школе проходят технологию. В Минпросвещения назвали главные отличия старой и новой программ. Например, существенно расширен модуль, связанный с черчением и основами графической грамоты.

Как пояснила замминистра просвещения Татьяна Васильева на круглом столе в Госдуме 2 февраля, который как раз и посвятили урокам труда, количество часов для черчения увеличили по многочисленным просьбам родителей и преподавателей.

Второе направление, которое серьезно меняет содержание прежней программы, — технология беспилотных летательных аппаратов, отметила Васильева: «Это все, что связано с необходимыми навыками для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее».

Другое нововведение — включение в каждый модуль темы «Мир профессий». При этом содержание таких уроков в разных регионах должно отвечать именно их экономическим интересам.

Также регионы смогут включать в программу модули по выбору, например, традиционно аграрные — животноводство и растениеводство, а традиционно промышленные — автоматизированные системы. Этот список будет дополняться в зависимости от того, какие новые предприятия будут появляться в субъектах.

«Программа модульная, гибкая, — прокомментировала «Парламентской газете» новый стандарт обучения член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. — Считаю правильным дать право школе определять актуальные для ребят вариативные модули исходя из потребностей субъектов в специалистах, востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий».

Перед тем как учить детей труду, учителя сами сядут за парты. До 1 сентября они смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации, пообещала замминистра. Перечень курсов обнародуют к 1 июня.

Кроме того, в дальнейшем будет нужно синхронизировать с новой программой старые учебники. При этом сегодняшние учебники позволяют реализовать большую часть программы, считает Васильева. Что касается таких новых направлений, как беспилотники, — для них можно подготовить методички.

Для обучения практическим навыкам, например работе с металлом или деревом, школы могут использовать как собственную базу, так и базу средних специальных учреждений, которые в последнее время серьезно переоснастили.

Замминистра также отметила, что строгого разделения на девчачьи и мальчишеские группы для занятий трудом, как это было в СССР, в программе не предусмотрено. Это позволит не ущемлять права школьников, например девочек, которые хотят не шить, а пилить лобзиком.