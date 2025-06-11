Я нашел ошибку
Главные новости:
Летние мастерские «Каникулы в Заварке» пройдут 18, 19 и 20 июня
Летние мастерские «Каникулы в Заварке» пройдут 18, 19 и 20 июня
В магистратуре ПИШ СамГМУ начнется набор по новому профилю направления «Биотехнология»
В магистратуре ПИШ СамГМУ начнется набор по новому профилю направления «Биотехнология»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка уличного художника NGC_1797
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка уличного художника NGC_1797
самарцы не хотят погашать ипотеку досрочно, несмотря на то, что имеют такую возможность
Самарцы не хотят погашать ипотеку досрочно, несмотря на то, что имеют такую возможность
В Самаре рынок на улице Солнечной признали незаконным по решению суда
В Самаре рынок на улице Солнечной признали незаконным по решению суда
День России в Самаре отметят без салюта
День России в Самаре отметят без салюта
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
Штраф за отказ остановить машину по требованию полиции увеличат до 10 тысяч рублей
Штраф за отказ остановить машину по требованию полиции увеличат до 10 тысяч рублей
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В магистратуре ПИШ СамГМУ начнется набор по новому профилю направления «Биотехнология»

11 июня 2025 10:01
64
В магистратуре ПИШ СамГМУ начнется набор по новому профилю направления «Биотехнология»

В Самарском государственном медицинском университете 20 июня начинается прием документов для поступления в магистратуру Передовой медицинской инженерной школы (ПИШ). В 2025 году начинается набор на новую программу магистратуры по направлению 19.04.01 Биотехнология: профиль: «Биотехнология» (Биоинженер). Обучение специалистов этого профиля направлено на разработку высокоэффективных инструментов регенеративной медицины. На специальность выделено 15 контрактных мест.

В ПИШ СамГМУ также реализуются следующие программы:

по направлению 19.04.01 Биотехнология: 

  • профиль: «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» (Биоинженер). Профиль ориентирован на тех, кто хочет научиться производить уникальные продукты в области создания диагностических систем и освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований, и клинических испытаний. На специальность выделено 20 контрактных мест.

по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника две аккредитованные программы:

  • профиль: «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» (Инженер цифрового здравоохранения и телемедицины). Специалисты этого профиля разрабатывают и интегрируют системы для онлайн-консультаций и дистанционного наблюдения пациентов. На специальность выделено 20 контрактных мест.

  • профиль: «Инженерия искусственного интеллекта» (Инженер нейротехнологий). Программа ориентирована на тех, кто хочет научиться создавать и внедрять аппаратно-программные средства для изучения, восстановления или улучшения нервной системы человека, а также новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. На специальность выделено 15 бюджетных и 30 контрактных мест.

Обучающиеся получают доступ к современному оборудованию и передовым технологиям, могут работать в команде экспертов и единомышленников и реализовывать реальные проекты.

Длительность обучения два года, форма обучения очная.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
73
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
733
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
283
В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.
9 июня 2025  22:11
День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
470
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
580
Весь список