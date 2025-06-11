В магистратуре ПИШ СамГМУ начнется набор по новому профилю направления «Биотехнология»

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В Самарском государственном медицинском университете 20 июня начинается прием документов для поступления в магистратуру Передовой медицинской инженерной школы (ПИШ). В 2025 году начинается набор на новую программу магистратуры по направлению 19.04.01 Биотехнология: профиль: «Биотехнология» (Биоинженер). Обучение специалистов этого профиля направлено на разработку высокоэффективных инструментов регенеративной медицины. На специальность выделено 15 контрактных мест.

В ПИШ СамГМУ также реализуются следующие программы:

по направлению 19.04.01 Биотехнология:

профиль: «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» (Биоинженер). Профиль ориентирован на тех, кто хочет научиться производить уникальные продукты в области создания диагностических систем и освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований, и клинических испытаний. На специальность выделено 20 контрактных мест.

по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника две аккредитованные программы:

профиль: «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» (Инженер цифрового здравоохранения и телемедицины). Специалисты этого профиля разрабатывают и интегрируют системы для онлайн-консультаций и дистанционного наблюдения пациентов. На специальность выделено 20 контрактных мест.

профиль: «Инженерия искусственного интеллекта» (Инженер нейротехнологий). Программа ориентирована на тех, кто хочет научиться создавать и внедрять аппаратно-программные средства для изучения, восстановления или улучшения нервной системы человека, а также новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. На специальность выделено 15 бюджетных и 30 контрактных мест.

Обучающиеся получают доступ к современному оборудованию и передовым технологиям, могут работать в команде экспертов и единомышленников и реализовывать реальные проекты.

Длительность обучения два года, форма обучения очная.