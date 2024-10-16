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В колледжах «Профессионалитета» Самарской области состоится Единый день открытых дверей

16 октября 2024 16:35
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В рамках мероприятия обучающиеся 8-11-х классов и их родители смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие комп

19 октября  Самарская область наряду с другими регионами России примет участие в Едином дне открытых дверей кластеров «Профессионалитета». В рамках мероприятия обучающиеся 8-11-х классов и их родители смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании региона.

Во время проведения Единого дня открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. А для родителей старшеклассников будет проведено онлайн-собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта «Профессионалитет». Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе «Профвыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru/).

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в России в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приёмную кампанию в 2022 году на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: «Машиностроительный» и «Железнодорожного транспорта». Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова. В 2024 году к Федеральному проекту «Профессионалитет» в Самарской области присоединились 3 кластера: образовательный кластер «ПРОдетство/знание/движение» для отрасли Педагогика (базовая организация - Самарский социально-педагогический колледж»); кластер «Управление и Право» для отрасли Правоохранительная сфера и управление (базовая организация - Самарский торгово-экономический колледж); кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация – Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева). Запланировано, что в 2025 году к проекту присоединятся 2 новых  кластера: кластер отрасли «Машиностроение» (базовая организация - Тольяттинский машиностроительный колледж» и кластер отрасли «Педагогика» (базовая организация – Тольяттинский социально-педагогический колледж»).

Важность развития партнёрских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В преддверии Единого дня открытых дверей команда амбассадоров «Профессионалитета» проводит в школах классные часы, делятся опытом обучения в колледжах, прохождения практики и вариантами трудоустройства. Предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров проводят экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами.  

Также в рамках Единого дня открытых дверей 17 октября 2024 года 
в 14:00 часов состоится областной классный час «Профессионалитет:  Ты в хорошей компании!».  Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 14:00 часов (раздел «Новости», https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cposo).

19 октября 2024 года в 11:00 часов состоится областное родительское собрание «Профессионалитет-63». Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 11:00 часов (раздел «Новости», https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cposo).

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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