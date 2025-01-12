В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

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Россия постепенно откажется от ЕГЭ, этот процесс уже начался. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, в стране появится иной формат оценки знаний выпускников школ, он будет основан на преимуществах единого государственного экзамена, а также советской и российской систем образования.

О начале перехода от ЕГЭ к новому формату говорит пересмотр некоторых правил его сдачи и старт дискуссии об интегральной системе оценки знаний учеников. «Именно за это мы критикуем ЕГЭ, он убил интегральность, комплексный подход, возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов», — объяснил депутат.

Нилов добавил, что новая система оценивания позволит продолжать получать образование тем людям, которые «тянутся к знанием», а не просто угадывают ответ из предложенных варианто, пишет Лента.