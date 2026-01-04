В Госдуме рассказали о повышении минимальных баллов ЕГЭ для шести предметов

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году повышены по шести предметам. Как пояснила ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»), минимальные баллы нужны для подачи документов.

В 2026/27 учебном году вырастет минимальный порог ЕГЭ для вузов, подведомственных Минобрнауки. Так, по физике и информатике он повысится на 2 балла (до 41 и 46 соответственно), по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов.

«Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения», — отметила депутат.