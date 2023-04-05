В десяти школах Самары отремонтируют пищеблоки

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Программа комплексного обновления ученических столовых системно реализуется в областном центре на протяжении последних пяти лет. Контроль за выполнением работ, их качеством ведут депутаты городской думы и общественники.

В рамках выездного заседания комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы Самары депутаты посетили на этой неделе несколько школ в разных районах областного центра. Цель — оценить качество проведенных в прошлом году работ, пишет Волга Ньюс.

"Потребность в ремонтах школьных пищеблоков была и остается высокой, — отметил председатель Думы Самары Алексей Дегтев. — Сейчас к ремонту пищеблоков подходят комплексно, выполняя не только отделочные работы, но и замену всего технологического оборудования, коммуникаций, оконных конструкций, мебели и даже посуды".

Спикер подчеркнул: в рамках выездных мероприятий депутаты не просто оценивают результаты проделанной работы, но и анализируют опыт каждого учреждения.

"В городе множество школ, построенных по типовым проектам, что позволяет учесть различные нюансы и упростить директорам задачу по планированию будущего ремонта", — считает Дегтев.

По словам Дегтева, летом этого года в Самаре планируют отремонтировать пищеблоки в десяти школах.

Председатель профильного думского комитета Вячеслав Звягинцев отметил, что капитальные ремонты пищеблоков в школах Самары проводятся на протяжении последних трех лет. За это время привели в порядок 50 объектов.

"По окончании работ в течение последующих лет мы смотрим состояние помещений, всего ли хватает, что необходимо учесть на будущее", — отметил он.

Отдельное внимание депутаты обратили на качество еды. Алексей Дегтев отметил, что с января на столах стало больше соков, морсов, фруктов и овощей — сделан акцент на так называемой витаминизации.

"Меню во всех школах цикличное, разнообразное. Его составляют с учетом возраста ребят, соблюдая все положенные нормы", — отметил Дегтев.