В День российской науки в Сам ГТУ рассказали о значимых разработках 

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В День российской науки в Сам ГТУ рассказвли о значимых разработках

Наука Самарского государственного технического университета (Самарского политеха) ловит актуальные тренды и отвечает вызовам времени. Большая часть прикладных исследований выполняется по заказам предприятий. Например, по предварительным оценкам, таких работ в прошлом году было выполнено на сумму более 500 миллионов рублей. Вообще, за все время существования университета ученые сделали немало ярких открытий и разработок для страны и мира. Студентка четвертого курса факультета архитектуры и дизайна Мария Зенина проиллюстрировала некоторые научные достижения политеховцев.

1. Находка ветлугозавра

В июле 2018 года геологи Самарского политеха совместно с коллегами из Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Тольяттинского краеведческого музея и Самарского палеонтологического общества во время мониторинга триасовых отложений на территории Самарской области обнаружили череп ветлугозавра – вымершего земноводного. Палеонтологи долго не могли дать подробного описания этого существа, поскольку в предыдущих экспедициях им попадались только зубы, фрагменты челюстей и хвостов. Найденный нашими учеными череп ветлугозавра, жившего примерно 250 миллионов лет назад, оказался самым целым в мире.

2. Решение проблемы астероидной опасности

В начале ХХI века исследователи кафедры «Прикладная математика и информатика» под руководством доктора физико-математических наук Анатолия Заусаева разработали оригинальную модифицированную математическую модель движения больших планет, Луны, Солнца, астероидов и короткопериодических комет с учетом гравитационных и негравитационных сил, релятивистских эффектов, эффектов несферичности планет. Также ученые провели расчет и анализ эволюции орбит около 10 000 астероидов групп Аполлона, Амура, Атона во временном интервале с 1800 по 2206 годы, выявили примерно 1 300 объектов, сближающихся с Землей на расстояние менее 0,01 астрономической единицы, и создали научно-информационный сайт www. smallbodies.ru. Он представляет собой каталог орбитальной эволюции малых тел Солнечной системы, им пользуются сегодня ученые более 50 стран. Сведения из каталога помогают при изучении движения потенциально опасных космических объектов, позволяют оценить риск их возможного столкновения с Землей в будущем. В настоящий момент в базе программы содержится информация о 26 с лишним тысячах астероидов и 244 кометах.

3. Блоковая система разработки нефтяных месторождений

Заведующий кафедрой «Геология и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в 1975 – 1991 годах Кеамиль Аширов был создателем технологии блоковых систем разработки нефтяных месторождений. Она получила широкое распространение на месторождениях Самарской области и Западной Сибири. За научное обоснование и практическое внедрение этих систем Аширов и его коллеги из института «Гипровостокнефть» и производственного объединения «Куйбышевнефть» в 1966 году получили Ленинскую премию в области науки и техники.

4. Жидкое топливо из горючего сланца

В 1930-е годы заведующий кафедрой пирогенных процессов нашего вуза (тогда он назывался Куйбышевский индустриальный институт, КИИ) Яков Хисин занимался исследованием жидких сланцевых продуктов и изучением процесса термического разложения сланцев. Впоследствии он разработал технологию газификации волжских сланцев, участвовал в создании технологии получения искусственного жидкого топлива из будаговских сапропелитов Иркутской области. На созданный им способ полукоксования спекающихся углей во вращающейся печи, который может быть использован для получения синтетического жидкого топлива, была оформлена заявка для патентования в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Швеции и Китае.

5. Никель и жигулит

Основатель и первый заведующий кафедрой геологии в Куйбышевском индустриальном институте Константин Поляков (1883 – 1965) был одним из открывателей месторождения никеля в Халиловском районе Оренбургской области. Ученому также принадлежит исследование ареала и условий залегания горной породы, названной им «жигулитом» по месту обнаружения на Самарской Луке. Поляков в соавторстве с известным химиком Михаилом Ярцевым в 1956 году описал жигулит как самостоятельный минерал. Однако сейчас так принято называть алунитсодержащую горную породу сложного состава с месторождения у села Ермаково.

6. Исследование взрывчатых веществ

В 1960-х годах доктор технических наук Виктор Козлов разработал метод определения чувствительности взрывчатых веществ к механическим воздействиям, известный теперь в мире как метод Боудена – Козлова. (Френк Филипп Боуден – крупный английский физик, занимавшийся изучением трения, смазок, механизмов деформации и разрушения твердых тел). Благодаря применению этого метода, а также прибора, созданного нашим ученым, специалисты смогли в дальнейшем подтвердить ряд теоретических предположений, связанных с физико-химическими свойствами веществ.

7. Очень прочный бетон

Работы заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук, заведующего кафедрой «Железобетонные и каменные конструкции» Геннадия Мурашкина доказали эффективность конструкций из бетона, твердеющего под давлением. Благодаря ученому в практику строительства была внедрена особая технология, позволяющая на обычных цементах и заполнителях получать бетоны высокой прочности и исключительной морозостойкости. Она получила международную известность.

8. Электропечь с вращающейся дугой

Заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» в 1947 – 1962 годах профессор Степан Тельный всю жизнь занимался исследованиями нелинейных электрических цепей с электрическими дугами. Еще в 1916 году он разработал теорию и конструкцию сталеплавильных электропечей с вращающейся вольтовой дугой. Это изобретение в значительной степени определило развитие советской металлургической промышленности в первой половине ХХ века. Электропечи конструкции Тельного были установлены на металлургических комбинатах Днепропетровска и Запорожья, его разработки также использовались на промышленных предприятиях Урала.



