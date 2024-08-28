В 17 школах и в одном из техникумов Самарской области появятся классы для работы с беспилотниками

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Об обновлениях в образовательных учреждениях рассказали в региональном Минобре.

По данным ведомства, с начала нового учебного года в губернии организуют программы (12+) по разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Для этого в 17 школах обустроят специальные классы.

Также в одном из самарских техникумов будет работать центр практической подготовки.

В Минобре 63-го региона уточнили:

- Это специально оборудованные помещения для проведения аудиторных, практических занятий и организации полетных зон. Их работа направлена на развитие навыков в сфере беспилотных авиационных систем. Планируется, что обучение по данным программам пройдут более 1,2 тыс. человек.

Учебные заведения обновляют, в том числе благодаря нацпроекту "Образование". Его реализуют по решению Президента.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com