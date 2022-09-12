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В 10-11-х классах в рамках курса "История России" будут изучать спецоперацию на Украине
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В 10-11-х классах в рамках курса "История России" будут изучать спецоперацию на Украине

12 сентября 2022 22:53
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Школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.

Учащиеся 10-11-х классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС. Это следует из опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

"По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)", - говорится в документе.

В рамках учебного курса "История России" школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.

 

Фото:    Владимир Смирнов/ТАСС

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