Успейте зарегистрироваться на Всероссийский форум молодых учёных «Полюс»

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7 августа закрывается приём заявок на участие во Всероссийском форуме молодых учёных «Полюс» платформы Росмолодёжь.События. Форум пройдёт с 30 сентября по 3 октября в Архангельске и объединит 300 молодых учёных со всей России. Ключевой темой форума станет вовлечение нового поколения в научно-исследовательскую деятельность.

Участниками форума станут 300 человек со всей России: молодые учёные, студенты и аспиранты научно-исследовательских организаций и организаций высшего образования; активисты Движения Первых в возрасте от 14 до 17 лет, проявляющие интерес к науке и научным исследованиям; журналисты, художники, дизайнеры и видеографы, занимающиеся научно-популярной деятельностью.

Ключевыми тематическими направлениями «Полюса» станут научные вопросы освоения Арктики и инновационные решения для технологического развития страны.

Образовательная и внеучебная программы форума будут включать в себя мастер-классы, тематические стратегические сессии, лекции, спортивные мероприятия и другие образовательно-досуговые события, посвящённые культуре и традициям народов, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Также на площадке форума будут представлены всероссийские проекты, направленные на решение социальных проблем и поддержку нуждающихся: проект Общероссийского народного фронта «Всё для победы» и Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Организаторами форума выступают Агентство по делам молодёжи Архангельской области и Круглогодичный образовательный центр «Наука». Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизатором форумного направления «Инноваторы» выступает Министерство связи и информационных технологий Архангельской области. Ключевым партнёром форума является Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

7 августа ещё есть возможность подать заявку до 23:59 по московскому времени — необходимо пройти регистрацию на платформе Росмолодёжь.События и выполнить тестовое задание. Участие в форуме — бесплатное.

Информационная справка

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события.