Успейте поступить на «цифровую кафедру» до 30 сентября

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На «цифровых кафедрах» студенты могут бесплатно освоить дополнительную ИТ-специальность, даже если учатся в гуманитарном вузе на философа, переводчика или журналиста. Средняя продолжительность обучения — 10 месяцев, по итогам выдаётся диплом о профессиональной переподготовке. В этом году в проекте участвуют 119 университетов.

Преподаватели «цифровых кафедр» — практикующие специалисты из Сбера, Яндекса, Авито, VK, Озона, Лаборатории Касперского, ДНС и других ИТ-лидеров. Во время учёбы студенты проходят стажировки и практики в крупнейших компаниях и получают возможность трудоустройства.

Количество мест ограничено, срок подачи документов заканчивается 30 сентября. Подайте заявку на «цифровую кафедру» в своём вузе заранее.



Каким студентам доступно обучение:

2-4 курс бакалавриата

3-5 курс специалитета

магистратура (не ИТ-профиля) и ординатура

Примеры учебных программ:

Разработка игр и приложений виртуальной реальности

Моделирующие коды технологических процессов ядерного топливного цикла

Цифровые технологии в переводческой деятельности

Разработчик цифровых медицинских сервисов

Режиссура интерактивных медиа и голографии

Техническая защита информации в электроэнергетике

В 2022 году для обучения на «цифровых кафедрах» поступило более 112 тыс. студентов. В этом году такую возможность получат более 130 тыс. студентов.