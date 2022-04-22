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«Урок цифры»: школьники узнали как самарские программисты создают приложения для артистов, политиков и шоу мирового уровня

22 апреля 2022 17:55
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Самарская область является пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий.

Очередной «Урок цифры» на тему «Быстрая разработка приложений» прошел для самарских школьников. Учащиеся общеобразовательных школ узнали как легко, качественно и в то же время быстро разрабатывать прикладные программные продукты, что такое no-code, low-code платформа и какими приложениями самарских айтишников пользуются во всем мире.

Проект «Урок цифры» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Самарская область является пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Повышенный спрос на специалистов в сфере информационной безопасности и цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе проводятся полезные профориентационные и образовательные IT-мероприятия для детей и молодёжи.

«Отрасль ИТ хоть и относительно молодая, но зато очень динамично развивающаяся. Наверняка вы слышали такие понятия как «виртуальная реальность», «большие данные», «дополненная реальность»… Все это входит в одно большое понятие «айти, информационные технологии». Одним из направлений также является разработка приложений, в том числе для мобильных устройств. Согласитесь, любой смартфон без установленного в него программного обеспечения – просто обычный кирпичик. И чем больше различных приложений создается для смартфонов, тем больше увеличивается и улучшается его функциональность», - обратился к учащимся в режиме онлайн руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Согласно статистике, 82% интернет-трафика сегодня идет через мобильные устройства. Этот показатель за последние пять лет вырос в два раза. Более того, если оценивать статистику совершенных онлайн покупок, то 2/3 из них совершаются при помощи смартфона. В среднем, каждый второй житель хотя бы раз в месяц покупает мобильное устройство. В среднем, 98 человек из 100 ежедневно используют в своей жизни мобильные устройства и различные приложения в нем.

Как отметил Константин Пресняков, сфера ИТ не только очень интересная, но и очень перспективная, а в настоящее время еще и очень важная. «Чтобы сделать хорошее, грамотное, эффективное, а главное, качественное приложение необходимо обладать достаточно большим объемом знаний», - отметил руководитель департамента.

О том, как создаются ИТ-продукты, сколько зарабатывают программисты, тестировщики, дизайнеры, аналитики школьникам рассказал директор по продуктам компании Mercury Development Руслан Демьяненко. Также он поделился с ребятами секретами успеха приложений, которыми пользуются во всем мире известные актеры, певцы, политики. Эксперт рассказал, какое отношение самарские программисты имели к озвучке фильмов «Звездные войны» и «Хоббит», как благодаря самарским ИТ-разработкам удается проводить конкурс «Евровидение» и шоу «Голос».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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