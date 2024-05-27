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Университет сервиса и Самарский университет им. Королёва расширяют сотрудничество. Соглашение, заключенное вузами, позволит развивать взаимодействие в области образования, науки и инноваций. Первыми шагами станет запуск в сетевом формате двух программ бакалавриата, которые позволят объединить ресурсы университетов для более качественной подготовки студентов в области дизайна и инженерии.

На площадке Самарского университета состоялось подписание трех документов, расширяющих перспективы для сотрудничества двух вузов. Соглашение о сотрудничестве было подписано ректором Самарского университета им. Королёва Владимиром Богатыревым и ректором Университета сервиса Любовью Выборновой. Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут сотрудничать в области образования, науки и инноваций.

Подписанию документа предшествовало определение первостепенных направлений совместной работы, что позволило сразу же приступить к началу его реализации. В тот же день вузы заключили договоры о реализации в сетевой форме двух образовательных программ бакалавриата: «Промышленный дизайн» (на базе Университета сервиса) и «Двигатели летательных аппаратов» (на базе Самарского университета им. Королёва).

На программу «Промышленный дизайн» в 2024 году Университет сервиса будет впервые проводить набор. Реализация ее в сетевой форме даст возможность студентам Университета сервиса освоить дисциплины инженерной направленности с использованием ресурсов Самарского университета им. Королёва. В рамках модуля «Инженерное обеспечение промышленного дизайна» преподаватели из Самарского университета им. Королёва будут вести четыре дисциплины: «Инженерная графика», «Материаловедение в промышленном дизайне», «Технологии производства промышленных объектов» и «Технологии прототипирования».

В свою очередь преподаватели Университета сервиса будут реализовывать модуль «Промышленный дизайн и техническая эстетика» для инженеров, обучающихся по программе «Двигатели летательных аппаратов» Самарского университета им. Королёва. Он включает дисциплины: «Скетчинг (рисунок)», «Техническая эстетика и дизайн», «Цветоведение и колористика», «Эргономика в промышленном дизайне».

«Уже с нового учебного года у первокурсников, которые поступят на эти программы, появится возможность и в Самарском университете, и в Университете сервиса, получать компетенции, связанные с промышленным дизайном. В рамках этих сетевых программ инженеры и дизайнеры научатся взаимодействовать в создании технологического проекта, чтобы в конечном итоге получить конкурентоспособный продукт. Уверена, что от такой коллаборации выиграют студенты обоих университетов», - отметила Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

«Развитие сетевых образовательных программ - один из приоритетов образовательной деятельности Самарского университета им. Королёва. Мы целенаправленно расширяем сотрудничество с другими университетами для содержательного наполнения образовательных программ теми дисциплинами, которые могут предоставить нашим студентам дополнительные компетенции и возможности», - сказал Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Проведение занятий планируется в смешанном формате: лекции будут проходить в дистанционно, однако важной частью станет очное взаимодействие студентов в рамках лабораторных работ.

Также на встрече, прошедшей в Самарском университете им. Королёва, участие в которой помимо ректоров обоих вузов приняли проректор Университета сервиса Наталья Крюкова и проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва Андрей Гаврилов, представители вузов обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.