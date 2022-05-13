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"Умный четверг" прошел в историческом парке в Самаре

13 мая 2022 13:58
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"Умный четверг" прошел в историческом парке в Самаре

12 мая в Историческом парке «Россия – Моя история» в рамках мультимедийной выставки «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости» и просветительского проекта «Умный четверг» доктор исторических наук Малкин Станислав Геннадьевич прочитал лекцию «Наследие империй: колониальный опыт европейских держав и внешняя политика США в конце XIX – начале XXI вв.» для самарских школьников и студентов.

Малкин Станислав Геннадьевич – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории, права и методики обучения исторического факультета СГСПУ. С.Г. Малкин – автор более 130 научных работ по внешней, колониальной и окраинной политике Великобритании и США в эпоху Нового и Новейшего времени, обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации «за значительные успехи в работе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров» (2016 г.), Почетного знака Губернатора Самарской области «За успехи в высшем образовании и научной деятельности» (2018 г.), лауреат Губернской премии в области науки и техники за 2021 г. (2022 г.). 

Стремительная трансформация современного миропорядка все чаще привлекает внимание экспертов к феномену империи, а особая роль США в этих процессах – к истории становления и развития Pax Americana, как на уровне идеи, так и в сфере реальной политики. Определение масштабов и значения колониального опыта в проекции американской военно-политической мощи в конце XIX – начале XXI вв. позволяет составить более предметное представление о теории и практике международных отношений как в эпоху «высокого империализма» и мировых войн XX в., так и в условиях перехода от эпохи глобальных колониальных империй к эпохе ядерных супердержав, а также после Холодной войны, в условиях распада биполярной системы и нарастающих противоречий между сторонниками концепции «глобального лидерства» и многополярного мира.

После лекции гости Исторического парка посетили историко- мультимедийную выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости».

Выставку может посетить любой желающий бесплатно до 31 мая 2022 года в историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

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