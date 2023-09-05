Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме

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Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. Обновления появились благодаря совместной работе сервиса с учителями и представителями администраций образовательных учреждений и учитывают их актуальные потребности и отзывы.

Новая функция сессионных залов в звонках учителя позволит организовывать удобную работу по группам. Например, в виртуальных комнатах ученики смогут в командах искать пути решения поставленной задачи, а в общем звонке представить свои идеи. Функция доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Появилась также бета-версия интерактивной доски для совместной работы. Она позволяет преподавателю давать задания и наглядно объяснять новый материал, а ученики могут в режиме онлайн оставлять на доске ответы и решать задачи. Функция также уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь доступна опция создания каналов. В них можно оперативно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы, например, о предстоящих праздниках, олимпиадах и конкурсах, и получать обратную связь в виде реакций. Также в учебном профиле появились каналы познавательных и образовательных сообществ с полезной информацией из области образования, науки, истории, космоса, мира животных, культуры и других сфер.

Учителя, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия – академическую шапочку. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android. Благодаря этому участникам чата станет легче находить сообщения от педагога. В ближайшем будущем для преподавателей также будут запущены еще ряд возможностей по управлению чатами: они смогут получить подтверждение о прочтении сообщений, удалять чаты, регулировать, кто может писать в чатах.

Учителям стало доступно мини-приложение для сбора домашних работ и других материалов от учеников. С его помощью учитель может организовать и систематизировать хранение документов. Педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых пользователей из своих контактов в учебном профиле. Получив уведомление о загрузке, ученик отправляет необходимый файл, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания.

Благодаря мини-приложению «Электронный дневник» ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С нового учебного года мини-приложение станет доступным и для родителей: они смогут узнавать об успеваемости своих детей и расписании уроков.

Упрощен процесс переключения между учебным и личным профилями в VK Мессенджере – теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. Кроме того, в учебном профиле Сферум можно быстро начать общение с другим пользователем, пригласив его в чат при помощи QR-кода.

«Российские учителя активно используют цифровые инструменты в работе и видят в этом все больше плюсов. Общаясь с педагогами, мы постоянно получаем от них свежие идеи, как можно усовершенствовать сервис, чтобы учебный профиль Сферум в VK Мессенджере стал максимально удобным помощником в образовательном процессе. К новому учебному году мы запускаем ряд полезных обновлений, которые помогут сделать работу на уроке и общение по школьным вопросам интереснее и продуктивнее», – заявил руководитель сервиса Сферум, VK Рубен Акопов.

Напомним, учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его.