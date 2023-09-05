Я нашел ошибку
Главные новости:
"Городов трудовой доблести" станет больше
В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.
В Самаре первые закупленные в этом году трамвайные вагоны вышли в рейс
Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны.
В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
Балансовая комиссия контролирует деятельность государственных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых с участием Самарской области.
Эффективность работы предприятий с госучастием рассмотрели на заседании балансовой комиссии
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца.
Лучшим пожарным Самарской области в 2023 году стал тольяттинец Евгений Абрамов
Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее.
Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме
В 2023 году возросло количество бюджетных мест.
Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме

5 сентября 2023 16:19
112
Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее.

Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. Обновления появились благодаря совместной работе сервиса с учителями и представителями администраций образовательных учреждений и учитывают их актуальные потребности и отзывы.

Новая функция сессионных залов в звонках учителя позволит организовывать удобную работу по группам. Например, в виртуальных комнатах ученики смогут в командах искать пути решения поставленной задачи, а в общем звонке представить свои идеи. Функция доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Появилась также бета-версия интерактивной доски для совместной работы. Она позволяет преподавателю давать задания и наглядно объяснять новый материал, а ученики могут в режиме онлайн оставлять на доске ответы и решать задачи. Функция также уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь доступна опция создания каналов. В них можно оперативно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы, например, о предстоящих праздниках, олимпиадах и конкурсах, и получать обратную связь в виде реакций. Также в учебном профиле появились каналы познавательных и образовательных сообществ с полезной информацией из области образования, науки, истории, космоса, мира животных, культуры и других сфер.

Учителя, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия – академическую шапочку. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android. Благодаря этому участникам чата станет легче находить сообщения от педагога. В ближайшем будущем для преподавателей также будут запущены еще ряд возможностей по управлению чатами: они смогут получить подтверждение о прочтении сообщений, удалять чаты, регулировать, кто может писать в чатах.

Учителям стало доступно мини-приложение для сбора домашних работ и других материалов от учеников. С его помощью учитель может организовать и систематизировать хранение документов. Педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых пользователей из своих контактов в учебном профиле. Получив уведомление о загрузке, ученик отправляет необходимый файл, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания.

Благодаря мини-приложению «Электронный дневник» ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С нового учебного года мини-приложение станет доступным и для родителей: они смогут узнавать об успеваемости своих детей и расписании уроков.

Упрощен процесс переключения между учебным и личным профилями в VK Мессенджере – теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. Кроме того, в учебном профиле Сферум можно быстро начать общение с другим пользователем, пригласив его в чат при помощи QR-кода.

«Российские учителя активно используют цифровые инструменты в работе и видят в этом все больше плюсов. Общаясь с педагогами, мы постоянно получаем от них свежие идеи, как можно усовершенствовать сервис, чтобы учебный профиль Сферум в VK Мессенджере стал максимально удобным помощником в образовательном процессе. К новому учебному году мы запускаем ряд полезных обновлений, которые помогут сделать работу на уроке и общение по школьным вопросам интереснее и продуктивнее», – заявил руководитель сервиса Сферум, VK Рубен Акопов.

Напомним, учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
451
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
226
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
314
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
205
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
686
Весь список