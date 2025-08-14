Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»

77

Масштабное телешоу «Классная тема!», организованное Министерством просвещения Российской Федерации, завершило отбор участников четвертого сезона.

Проект создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлен на выявление наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников.

Основной целью проекта является предоставление педагогам возможности продемонстрировать свое профессиональное мастерство и способствовать повышению престижа одной из важнейших профессий страны.

Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе телешоу ВКонтакте (https://vk.com/klassnayatemashow)

В сентябре состоится народное голосование, по итогам которого будет выбрано семеро финалистов проекта. Они примут участие в финальном телешоу и поборются за звание победителя четвертого сезона проекта «Классная тема!» на телеканале «Россия».