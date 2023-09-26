Учитель математики села Мусорка Самарской области вышла в полуфинал телешоу «Классная Тема!»

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Народное голосование за лучшего учителя страны стартовало 25 сентября в официальном сообществе проекта «Классная тема!» ВКонтакте и завершится 1 октября 2023 года. До полуфинала конкурса добралась учитель математики с. Мусорка Самарской области Анастасия Пичугина. У нее есть шанс стать победительницей и главной звездой шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия».

Цель голосования – определить семерых финалистов, которые смогут провести уроки по своим предметам в эфире гранд-шоу «Классная Тема!». Напомним, что в конкурсе принимают участие учителя-предметники, и проголосовать за любимых педагогов можно сразу в семи номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации – пять претендентов, свой голос можно отдать за одного педагога по каждому предмету.

Видеоуроки всех 35 полуфиналистов в течение месяца транслировались в официальном сообществе проекта «Классная Тема!» ВКонтакте и по-прежнему доступны к просмотру. Каждый урок – это короткое, но захватывающее и яркое погружение в предмет, это мастерство и авторские методики, необычные педагогические находки и нестандартная подача материала. Ознакомиться с уроками и проголосовать можно здесь.

Самарский учитель математики Анастасия Пичугина раскрыла секреты съемки, отметив, что видеоурок который длится 8 минут, снимался 18 часов. Всего было сделано 86 дублей, состоялось 4 смены образа и еще одна для видеовизитки. И если часы и дубли можно свести к сухим цифрам, то эмоции описать невозможно, рассказала самарская полуфиналистка.

«Мне всегда хотелось быть актрисой и ведь стала, как говорил Антон Павлович Чехов: «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело». Побывать при этом на съемочной площадке – бесценно», – поделилась впечатлениями полуфиналистка проекта «Классная тема» Анастасия Пичугина.

На финальном гранд-шоу на телеканале «Россия» их учениками будут не только зрители в зале и телезрители по всей России, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Напомним, что Минпросвещения России и телеканал «Россия» при информационной поддержке VK запустили проект «Классная тема!» в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Он призван познакомить жителей страны с самыми достойными, креативными, инициативными и компетентными педагогами России, а также помочь учителям сформировать продуктивное профильное сообщество, где педагоги смогут обмениваться своими методиками, наработками и нестандартными подходами. Телешоу так полюбилось телезрителям, что в Год педагога и наставника проект проходит во второй раз.

Фото: vk.com