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"Учитель года - 2021": педагог начальных классов представляет Самарскую область на всероссийском конкурсе

29 сентября 2021 13:44
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"Учитель года - 2021": педагог начальных классов представляет Самарскую область на всероссийском конкурсе

В эти дни в Ростове-на-Дону 85 педагогов из всех регионов страны борются за звание "Учитель года России - 2021". Одна из претенденток на победу - Ирина Леванова, педагог начальных классов тольяттинской гимназии № 38. В среду, 29 сентября, ей предстоит главное конкурсное испытание - открытый урок. Уже 3 октября по итогам всех этапов смотра жюри назовет пять учителей, которые будут участвовать в суперфинале конкурса.

Конкурс "Учитель года России - 2021" проходит в 32-й раз. Педагоги со всей страны приехали состязаться на федеральный этап. Ростовская область стала площадкой всероссийского учительского смотра благодаря победе математика Михаила Гурова из лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону в финале в 2020 году.

В первые два дня профессиональных соревнований, 26 и 27 сентября, лучшие учителя России продемонстрировали более 1,5 тысячи методических приёмов, которые они используют на своих уроках. Презентации тура "Методическая мастерская" оценивали эксперты педагогического сообщества, в том числе ректоры профильных вузов. Жюри возглавляет ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Эксперты учитывали актуальность методик, результативность, грамотное использование электронных средств обучения и в целом культуру преподавания, сообщает Сова.инфо.

Как рассказала Ирина Леванова, очные испытания проходят на базе лицея № 11 Ростова-на-Дону. На "Методической мастерской" она в течение 15 минут представила свой опыт обучения и воспитания учащихся начальных классов. На вопросы членов жюри она, как и все конкурсанты, отвечала в течение 10 минут. Педагог отметила:

- Первое испытание прошло, как мне показалось, в деловой и приятной атмосфере. Жюри задавало вопросы по теме моей методической мастерской. Это помогло мне лучше презентовать свою методику преподавания. Участие в таком конкурсе профессионального мастерства - большая ответственность. Надо показать высокий уровень подготовки и достойно представить Самарскую область.

По ее словам, пока рано оценивать шансы на победу, ведь испытания еще не закончились. Главный конкурсный этап, по ее мнению, - это открытый урок.

- Это ключевой момент конкурса, это то, ради чего мы здесь собрались и работаем.

Напомним, Ирина Леванова в мае 2021 года стала победителем конкурса "Учитель года Самарской области". Ее соперниками стали 20 педагогов из городов и районов губернии. Именно ей жюри отдало пальму первенства, признав ее урок лучшим.
Ирина - выпускница Тольяттинского государственного университета. Она закончила специалитет и магистратуру кафедры "Дошкольная педагогика, прикладная психология" гуманитарно-педагогического института вуза. Ещё будучи студенткой, интересовалась научно-исследовательской работой. Педагог начальных классов считает, что самое главное в образовательном процессе - создать комфортные психологические условия для каждого ребенка.

- Я считаю, что начальная школа - основа основ. Вклад учителей начальных классов в систему образования очень значим. И я рада, что этому оказывается внимание на федеральном и региональном уровне. Мы чувствуем эту поддержку.

Во вторник и среду, 28 и 29 сентября, финалисты проводят открытые уроки. После этого жюри определит 15 лауреатов. Потом по итогам испытаний "Классный час" и "Мастер-класс" жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победителя определят по результатам состязания "Пресс-конференция "Вопрос учителю года", которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Финалисты ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Имя учителя года назовут 10 октября во время концерта в Государственном Кремлёвском дворце. На кону - главный приз конкурса - большой хрустальный пеликан. А также пост советника министра просвещения России.

Впервые в истории конкурса организаторы запустили народное голосование. Все желающие смогут поддержать одного из кандидатов с помощью чат-бота в официальном сообществе Министерства просвещения России в мессенджере Viber.

Жители Самарской области могут проголосовать за Ирину Леванову, выбрав регион и предмет, который она преподаёт. Имя победителя всенародного голосования объявят 3 октября, сообщает пресс-служба конкурса.

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