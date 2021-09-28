Ученые Самарского университета  выяснили  химический состав "грязного дождя" в Самаре в минувшую пятницу

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Напомним, что утром субботы все машины в городе и окрестностях оказались покрыты странным налетом. Как позже заявили синоптики, причиной стала встреча дождевого фронта и пылевой бурей из Казахстана.

Кандидат наук с кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Самарского университета им. Королёва изучила собранную со своего автомобиля пыль на сканирующем электронном микроскопе.

"Основа -оксид кремния - песок, есть примеси оксидов железа, цинка, магния, алюминия, цинка, титана, хлорид натрия и немного оксида серы. Но оксид серы представлен редко. Короче все эти оксиды - грязь" - согласилась она с выводами метеорологов.

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Фото: Самарский университет