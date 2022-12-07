Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент, который поможет химикам и экологам

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Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и определения состава смесей в нефтехимии и экологических исследованиях. Результаты работы опубликованы в журнале "Journal of Chromatography A".



«Мы предложили применить новый композиционный сорбент, в котором мелкодисперсный (0,5–1,0 мкм) порошок МОКП терефталата хрома (MIL-101(Cr)) нанесен и закреплен на поверхности пор широкопористого кремнеземного носителя. Этим сорбентом мы заполнили металлическую хроматографическую колонку (1 м × 3 мм) и успешно и быстро разделили в условиях газовой хроматографии ряд смесей летучих органических соединений, в том числе изомеры», – рассказала аспирант кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета Юлия Мартина.



Результаты исследования могут использоваться в химии, нефтехимии, химической технологии и в экологических исследованиях для быстрого анализа смесей легкокипящих органических соединений. Разработанный подход к получению композиционных материалов на основе МОКП может быть в дальнейшем применен и в других технологиях с целью улучшения эксплуатационных свойств этих новых материалов.

Фото: пресс-служба правительства СО