Ученые Самарского университета им. Королёва разработали тренажер-маску для спортивных тренировок и восстановления после ковида

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Устройство также может помочь при нарушениях мозгового кровообращения, повышенном давлении и стенокардии.

Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе ковида. Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, надеваемую на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками Инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".