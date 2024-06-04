Ученые Самарского политеха разработали рецептуру натуральных зерновых батончиков

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В высшей биотехнологической школе (ВБШ) Самарского политеха начали производить два вида натуральных цельнозерновых батончиков из злаковых культур по собственной рецептуре: с сахаром и без. Снеки второго вида готовятся с изомальтом (заменитель сахара) и считаются диетическими. В качестве основного ингредиента снеков используются хлебцы, рецептуру которых сотрудники ВБШ разработали еще в прошлом году.

В команду проекта входят студенты Арина Бородина, Ангелина Пиунова, Виктория Каткасова, Татьяна Щанькина, магистрант Ольга Ращупкина, аспирант Алена Гуляева под руководством кандидата технических наук Марианны Ворониной.

Для производства батончиков, помимо изомальта, необходимо кокосовое масло, сухое молоко и патока. Сначала нужно приготовить сироп, который будет выступать связующим звеном для всех компонентов. Его получают из кокосового масла, которое доводится в карамелизаторе (специальном аппарате для приготовления карамели и сиропов) до состояния тягучести. Одновременно готовится основа из цельнозерновых хлебцев, которые измельчаются в крупную крошку. На 10 готовых батончиков требуется 120 грамм хлебцев (1 хлебец ≈ 4 грамма). Затем к кокосовому маслу специалисты добавляют изомальт и крахмальную патоку.

– Патока – это продукт неполного гидролиза крахмала, – Марианна Воронина. – Патока широко используется в пищевой промышленности и кулинарии как загуститель и подсластитель. Ее преимуществом считается абсолютная гипоаллергенность.

Подготовленную смесь выпрессовывают в форме, выравнивают по длине будущих батончиков, отправляют в холодильник до полного застывания.

Весь процесс приготовления занимает примерно полтора-два часа. Срок годности снека – 1 год хранения при температуре 0-25°C и влажности не более 75%.

– Наши батончики – одновременно диетические, высокопитательные и высокобелковые, – говорит Марианна Воронина. – Снеки будут продаваться в столовых университета, и если студентам они понравятся, то мы модернизируем производство из ручного в промышленное. Планируем выходить с этим продуктом на рынок.

Фото Зарины Беркимбаевой