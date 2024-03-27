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Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения фотолюминесцентных материалов

27 марта 2024 10:41
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Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения фотолюминесцентных материалов

Химики Самарского политеха вместе с коллегами из Северо-Кавказского федерального университета разработали новый способ получения гетероциклических веществ. В перспективе они могут использоваться в качестве фотолюминисцентных материалов. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда 22-13-00253. Результаты последних экспериментов опубликованы в одном из топовых журналов по органической химии OrganicLetters (DOI:10.1021/acs.orglett.3c03879).

Неизменно актуальным для органической химии остается поиск новых универсальных строительных блоков. Из них при изменении условий реакций можно получать различные классы ценных соединений в интересах медицинской химии или для создания новых материалов. Так, наши химики из доступных исходных соединений получают различные пяти- и шестичленные гетероциклы. Многие из полученных соединений характеризуются высокими (до 85%) квантовыми выходами, что позволяет считать их перспективными для создания новых фотолюминисцентных материалов.

Кроме этого, на их основе можно будет разрабатывать отечественные лекарственные препараты. Причем политеховские ученые стараются проводить синтезы все это делать в соответствии с принципами «зеленой химии», то есть минимизируя экологические риски за счет снижения количества стадий, использования недорогих и малотоксичных растворителей.

–Обнаруженные нами превращения позволяют из доступных практически в любой лаборатории соединений получить ценные гетероциклические соединения различных классов, – поясняет руководитель научной группы, профессор кафедры «Органическая химия» Самарского политеха Виталий Осянин. – С одной стороны, это облегчает путь к получению новых биологически активных веществ, а с другой – может помочь в создании новых материалов с люминисцентными свойствами, которые могут применяться в совершенно разных областях.

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