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Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»

9 февраля 2023 13:27
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Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»

Их научно-популярные лекции транслировались на всю страну.

В начале февраля стартовал федеральный онлайн-этап конкурса «Лига лекторов». Масштабный проект для просветителей организует Российское общество «Знание». В число 800 конкурсантов из 77 регионов страны вошли представители Самарского политеха.

Честь нашего региона и университета отстаивали аспирант кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Багдат Тукабайов, доценты кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Наталья Балаклеец и Любовь Шестакова.

Каждому участнику необходимо было подготовить выступление на тему, с которой он не выступал на предыдущих этапах этого конкурса. Так, лекция Багдата Тукабайова «3D-сканирование: от зубов до Нотр-Дама» была посвящена возможностям применения новой цифровой технологии в разных областях.

– Очень сложно было уложиться в тайминг. 15 минут для просветительской лекции – это много. Ведь нужно говорить понятно, весело и в общих чертах, не вдаваясь в терминологию, – поясняет Багдат. – «Лига Лекторов» – важное для меня мероприятие. Во-первых, оно направлено на научную деятельность, получение новых знаний и их трансляцию в массы. Во-вторых, это все-таки конкурс. Но не все ученые могут интересно и грамотно рассказать о своих достижениях.

Выступления лекторов на этом конкурсном этапе оценивали как профессионалы, так и обычные зрители. Участники, получившие наибольшее количество положительных оценок, пройдут в полуфинал, который состоится весной. По результатам финала определят 50 лучших лекторов страны. Они получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов и примут участие в дальнейших мероприятиях Российского общества «Знание».

К слову, с прошлого года в нашем университете работает отделение этой организации.

– Современный лектор не должен быть фокусником или шоуменом: доставать кролика из шляпы не нужно. А нужно просто быть самим собой, то есть максимально естественным – это поощрялось и приветствовалось во все времена. Важно, чтобы выступающий мог максимально понятно для любой аудитории донести свою тему, чтобы она была интересна и полезна, – отмечает линейный руководитель общества «Знание» в Политехе Егор Макаров.

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