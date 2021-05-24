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Ученица девятого класса умерла в день сдачи ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии

24 мая 2021 23:04
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До начала основного государственного экзамена девочке стало плохо.

Ученица девятого класса умерла в день сдачи основного государственного экзамена в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает  ТАСС .

"Сегодня в Калининской школе Моздокского района, где расположен пункт проведения экзамена 718, до начала основного государственного экзамена стало плохо участнице ОГЭ. Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение. Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания приносит искренние соболезнования родным и близким школьницы", - рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Теги: девятиклассница ОГЭ Северная Осетия

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