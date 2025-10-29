Учебные заведения губернии присоединились к конкурсу команд вузов Общества «Знание»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Учебные заведения губернии присоединились к конкурсу команд вузов Общества «Знание»

29 октября 2025 16:40
149
От Самарской области поступило 18 заявок от 8 вузов и филиалов.

Всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности собрал 866 заявок от 408 учебных заведений из 82 регионов России. Проект реализуется Обществом «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.  16+
От Самарской области поступило 18 заявок от 8 вузов и филиалов: от Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, от Поволжского государственного университета сервиса, от Приволжского государственного университета путей сообщения, от Самарского государственного технического университета, от Тольяттинского государственного университета, от Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, от Самарского государственного медицинского университета и от филиала Самарского государственного технического университета в г. Сызрани. 
Для конкурсантов было доступно шесть основных номинаций. В топ-3 самых популярных из них по количеству заявок вошли «Патриотическое воспитание и единство народов России» (236), «Медиа и творчество» (195) и «Спорт и туризм» (170). После них следуют номинации «Добровольчество и экология» (137), «Профориентационная работа и работа с выпускниками» (84) и «Молодые семьи и социальная сфера» (44). Победителей специальных номинаций «Просветительская деятельность» для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и «Самая молодежная команда мечты» для команд с лучшей корпоративной культурой – отберут из числа общего количества заявок.
«Мы завершили прием заявок на конкурс и уже сегодня можем говорить о том, что интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками. Желаю всем командам успеха в следующих этапах и надеюсь, что полученные опыт и знания найдут отражение в дальнейших проектах участников», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
На следующем этапе участников ждет валидация заявок на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям, среди них грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации. Экспертный совет также рассмотрит конкурсные заявки на отражение качества партнерских связей, уровня инфраструктуры, информационной активности, достижений, корпоративной культуры и просветительской деятельности вуза. На ее основании и будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит очная защита проектов в вузах. 
Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. Конкурс для проректоров вузов направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

 

Фото:  пресс-служба Общества «Знание»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
Весь список