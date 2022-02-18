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Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов появится в Самаре

18 февраля 2022 10:36
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Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов появится в Самаре

Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов на площадке института культуры начнет свою работу в сентябре этого года. Для
реализации проекта Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. Деятельность центра будет направлена на поддержку творческих инициатив студентов и
преподавателей творческого вуза Самарского региона, а также всех желающих реализовывать свои проекты в сфере креативных индустрий.


Этот центр станет первым продакшном полного цикла, созданным с нуля на базе самарского вуза, в котором будут представлены ведущие направления по производству
аудио- и видеоконтента. Здесь будет вестись профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности (от саундтреков до
подкастов), а также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства. Техническое оснащение центра и площади
вуза позволят проводить высококачественные записи в том числе выступлений оркестров, хоров, вести теле- и радиоэфиры, прямые трансляции.
Сегодня в СГИК перспективными направлениями являются образовательные программы по музыкальному искусству, а также звукорежиссуре. Технические
возможности нового центра помогут студентам вывести творческий продукт на качественно новый уровень.
«Главной особенностью станет комплекс специализированных студийных звукозаписывающих помещений с соответствующей акустикой, аналогов которому в
Самаре на данный момент не существует, – рассказывает Дмитрий Вдовин, преподаватель кафедры звукорежиссуры СГИК. – Мы ориентируемся на
индустриальный стандарт, то есть то, что будет записано в нашей студии может быть легко обработано в любой другой другой студии мира или, наоборот, если к нам
обратится заказчик, к примеру, из Лондона, специалисты смогут разработать звуковую дорожку на базе нашего центра. Еще одним уникальным преимуществом станет
возможность записи оркестровых и хоровых коллективов из актового зала института, известного ценителям музыки своей хорошей акустикой. Такое предложение уникально
для нашего региона».


К сотрудничеству будут привлечены не только студенты и педагоги института, но и сторонние эксперты. Одной из важных задач является создание комьюнити и обмен
творческой энергией, которая найдет воплощение в реализации конкурентоспособного креативного продукта.
«Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов, который мы сегодня создаем на базе института культуры, станет локацией и для
творческого предпринимательства. Иными словами, в творческом вузе открывается уникальное окно возможностей для самарской молодежи, начинающей свою работу в
сфере креативных индустрий, и для уже профессионалов. Бесспорно, СГИК становится полноценной ресурсной базой этого направления на территории Самарской области.
Технические возможности нашего центра современной музыки, с одной стороны, помогут повысить качество продуктов, создаваемых сегодня в креативной отрасли, а с
другой – активнее включаться в социально-экономическое развитие региона», –
объясняет Ольга Наумова, ректор СГИК.
Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов будет открыт в главном корпусе СГИК по адресу: ул. Фрунзе, 167. Запуск проекта
состоится в сентябре 2022 г.

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