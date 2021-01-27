Центр истории авиационных двигателей Самарского университета отмечает 30-летие

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Центр истории авиационных двигателей Самарского университета им. академика С.П. Королёва (ЦИАД) отмечает 30-летие. Он был создан на базе моторного класса кафедры конструкции и проектирования двигателей в январе 1991 года.

Сегодня это и музей и научно-образовательный центр, где собрана крупнейшая в мире коллекция советских/российских газотурбинных двигателей и изучается история и закономерности развития аэрокосмического двигателестроения, В экспозиции представлены все типы воздушно-реактивных авиадвигателей (ТРД, ТРДД, ТВД, ТРДДФ, ТВВД, ТВаД, ПВРД), а также вспомогательные и наземные силовые установки, их чертежи, технические описания и другая документация.

“У нас представлены двигатели всех отечественных конструкторских бюро, все виды и типы, но конечно же всегда было интересно взглянуть, как реализованы различные идеи у зарубежных конкурентов, поэтому есть тут и немецкие, и английские двигатели. Кстати, когда у нас завязались первые контакты с английской компанией "Роллс-Ройс", они вначале не поверили, что у нас столько двигателей. Когда же англичане увидели у нас в экспозиции один из первых реактивных двигателей "Роллс-Ройс", изготовленный из советских материалов по советским технологиям, то стали спрашивать, а можно ли его у нас купить", – вспоминает директор ЦИАД, профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета Владимир Зрелов.

Собранным экспонатам пылиться не приходится – почти все они и по сей день несут на себе учебную нагрузку, являясь наглядными пособиями в образовательном процессе.

"Наши зарубежные коллеги даже назвали это "русским методом обучения" – когда мы используем в учебном процессе натурные двигатели. Студенты не просто изучают двигатели различных эпох и производителей, они участвуют в их практической сборке-разборке, в "препарировании". Это даёт колоссальную пользу при обучении будущих инженеров и технологов, помогает им понять те или иные особенности конструкции двигателей. И поскольку это действительно является одним из важных методов преподавания, мы стараемся постоянно пополнять наше собрание двигателей", – отмечает директор ЦИАД.

Вес некоторых "учебных пособий" превышает четыре тонны, а габариты при этом исчисляются метрами. Кроме двигателей для самолётов тут есть агрегаты, предназначенные для вертолётов, ракет и даже танков. Сухие названия экспонатов на табличках мало что говорят неспециалисту, но звучат легендарно для людей из мира авиации (*).

Благодаря огромной накопленной базе технических данных (а кроме реальных образцов двигателей ЦИАД располагает ещё и масштабной библиотекой чертежей и документации и воссозданными компьютерными моделями не дошедших до нашего времени агрегатов) учёные Самарского университета исследуют направления развития основных параметров и элементов конструкции двигателей. Это позволяет прогнозировать пути дальнейшего развития двигателестроения.

"В качестве одного из научных направлений мы занимаемся анализом развития двигателей. Мы прослеживаем линии тренда по имеющимся параметрам. Двигатель можно рассматривать как живой организм, в котором заложены определённые "гены", схожие узлы, поэтому мы можем спрогнозировать, чего ожидать в двигателестроении в перспективе. Думаю, что это весьма важное направление, потому что подобные прогнозы помогают промышленным предприятиям в их деятельности", – считает Зрелов, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета