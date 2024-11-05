Три наноспутника Самарского университета им. Королёва выведены на целевые орбиты и вышли на связь с Землей

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5 ноября 2024 года три наноспутника Самарского университета им. Королёва успешно выведены в космос ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в рамках пусковой кампании с космодрома Восточный. Одновременный запуск гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 51 космического аппарата стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

В составе рекордной миссии – научно-образовательный малый космический аппарат "СамСат-Ионосфера", а также наноспутники HyperView-1G и Colibri-S Самарского университета им. Королёва. Все три самарских наноспутника успешно вышли на связь с Землей, отработав сеансы связи в штатном режиме.

Малый космический аппарат "СамСат-Ионосфера" предназначен для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли – ионосферы и магнитосферы. Магнитосфера, словно зонтик, защищает нашу планету от излишней активности Солнца – мощных потоков солнечного ветра, жесткого рентгеновского излучения и других неблагоприятных для обитателей Земли явлений космической погоды.

Активность Солнца влияет сильно и на ионосферу, изменяя электронную концентрацию, что оказывает негативное влияние на работу спутниковой связи и навигации. Знания о состоянии ионосферы помогают прогнозировать и преодолевать перебои в работе систем радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и даже предсказывать землетрясения. Данные по состоянию ионосферы особенно важны при решении задач по освоению Арктики и Антарктики – в полярных и приполярных регионах возмущения ионосферы из-за солнечной активности, как правило, наиболее значительны и очень сильно влияют на спутниковую навигацию и связь.

Исследователь космической "непогоды" "СамСат-Ионосфера" – это второй малый космический аппарат, созданный на новой отечественной спутниковой платформе, разработанной в Самарском университете им. Королёва. Первый наноспутник, построенный на этой платформе, – родоначальник нового семейства самарских наноспутников "SamSat-ION" – был запущен в июне 2023 года с космодрома Восточный в рамках программы "УниверСат-2023" Госкорпорации "Роскосмос".

"Запланировано, что "СамСат-Ионосфера" будет работать на орбите, подобной "SamSat-ION". Принимая во внимание, что на следующий год запланирован запуск ещё одного спутника этого же семейства, данные о геогелиофизической обстановке будут существенно расширены. Вырастет и нагрузка на центр управления полётом: ежедневно нам нужно будет проводить порядка восьми сеансов связи, и, возможно, мы введем ночные смены и дежурства, привлекая аспирантов и магистрантов кафедры", – отметил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва, профессор Игорь Белоконов.

Успешная работа "СамСат-Ионосферы" станет основанием продолжения работ по созданию собственной группировки научных наноспутников в интересах Росгидромета (тематического заказчика программы "УниверСат" Госкорпорации "Роскосмос"). Уже есть планы по разработке новых малых космических аппаратов, предназначенных для решения как научных, так и прикладных задач – например, для мониторинга ледовой обстановки в Арктическом регионе России – Северного морского пути. По словам Игоря Белоконова, имеющиеся сейчас в распоряжении ученых производственные мощности лаборатории позволяют выпускать до десяти наноспутников в год на базе собственной платформы с набором научной аппаратуры, которая будет верифицирована в предстоящих пусках 2024-2025 г.г.

Два малых космических аппарата Самарского университета им. Королёва – HyperView-1G и Colibri-S в ходе работы на орбите займутся отслеживанием нефтяных пятен и предсказанием лесных пожаров. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi ("Space π") программы "Дежурный по планете".

"На наноспутники HyperView-1G и Colibri-S установлены созданные в нашем университете компактные гиперспектрометры с высокими техническими характеристиками, не имеющие аналогов на отечественном рынке. Оба спутника в первую очередь, конечно же, предназначены для решения научно-образовательных задач в рамках проекта Space-Pi: на основе получаемых с орбиты данных российские школьники под руководством ученых будут обучаться основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. Кроме того, поставлено несколько задач по мониторингу спутниками нефтяных загрязнений, по поиску и регистрации нефтяных пятен. Еще одна важная задача – мониторинг лесов. Гиперспектрометры будут определять уровень влажности лесных массивов – эти данные помогут оценивать вероятность возникновения лесных пожаров в том или ином регионе: чем суше лес, тем выше пожарная опасность. Также планируется вести мониторинг посевов сельскохозяйственных культур", – рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Приборы гиперспектрометры "видят" мир в многоканальном спектральном отображении и позволяют более эффективно вести экологический мониторинг, выявляя невидимые для человека характеристики и свойства наблюдаемых объектов. Например, гиперспектрометры могут не только обнаруживать нефтяные пятна на земле и поверхности рек и морей, они также позволяют анализировать состав и толщину нефтяного слоя, определять тип нефти и другие ее характеристики, это дает возможность прогнозировать скорость распространения нефтяных пятен, точнее оценивать экологические последствия и выбирать наилучший метод очистки.

Гиперспектрометры также могут прямо из космоса "увидеть" данные, указывающие на то или иное "самочувствие" земных растений. В зависимости от своего состояния, количества витаминов и влаги, температуры окружающей среды и других факторов растения по-разному поглощают и отражают электромагнитные волны в разных диапазонах, в разных спектрах. На основе спектральных данных ученые рассчитывают специальные вегетационные индексы, показывающие самые различные параметры и свойства растений: можно, например, определить участки посевов с наибольшей зеленой массой, с высоким количеством хлорофилла, узнать уровень запасов влаги в растениях. Подобные данные можно получать и по состоянию лесных массивов, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета