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Три команды технопарка «Кванториум – 63 регион» стали победителями  «Кванториады–2021»

3 декабря 2021 17:16
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Победители «Кванториады» из Тольятти пройдут обучение на базе Музея мирового океана.

Три команды технопарка «Кванториум – 63 регион» стали победителями международных инженерных соревнований «Кванториада–2021» в направлениях «Платформа для сбора мусора» и «Аватар».

В рамках выполнения кейса по созданию беспилотного аппарата «Платформа для сбора мусора» ребята должны были создать дрона, способного в автономном автоматическом режиме обеспечивать сбор мусора с поверхности водоёмов, транспортировать его на базу и выполнять подзарядку аккумуляторов. Тольяттинская команда «Black Trash Whalе» вошла в число победителей. Юные инженеры смогли не только выполнить все расчёты, создать действующий прототип, но и провести успешные испытания. Изделие было создано в рамках сотрудничества с технопарком «Жигулёвская долина». Благодаря проведенной работе ребята получили возможность принять участие в образовательной программе, которая пройдёт на базе Музея мирового океана в г. Калининграде.

«Мы работали над нашим роботом порядка четырёх месяцев, – рассказывает воспитанник технопарка «Кванториум Тольятти» Антон Калеев. – Он оснащён водомётом с реверсивным ходом, на нём есть датчик GPS, что позволяет дрону перемещаться по заданным координатам. Система обратной связи позволяет нам видеть в реальном времени, что происходит с нашим изделием».

Команды «ARM63» и «Техноэра» заняли первую и третью строчки рейтинга в направлении «Аватар». В рамках направления командам было предложено создать или адаптировать робот-манипулятор, создать интерфейс для управления оператором. Ребята предложили оригинальные технологии для использования роботов-манипуляторов в различных средах, в том числе, в космическом пространстве. Для команд-победителей состоится экскурсия на роботизированное производство завода «Камаз» в Набережных Челнах.

«Мы искренне рады за «кванторианцев»! Они смогли построить эффективную командную работу и с блеском выиграть международное состязание, – рассказывает директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. – За каждой победой стоит не только кропотливая работа, но и серьёзные знания различных технологий, информационных систем, умение применить их в реальной жизни».

«Технопарк «Кванториум – 63 регион» создан на двух площадках в Самаре и Тольятти в 2017 году. В нем обучаются около 2000 детей. Кроме того, сотрудники технопарка проводят регулярные выезды в образовательные организации региона, организуют «Инженерные каникулы», различные фестивали и соревнования. Общий охват привлекаемых детей составляет порядка 50 тысяч в год, – рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Работа регионального «Кванториума» и достижения его воспитанников – один из примеров успешной реализации нацпроекта «Образование» в Самарской области».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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