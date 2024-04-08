Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей

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Звезды телевидения, театра, кино и спорта выступят в роли диктующих 20 апреля на площадках Тотального диктанта в городах России и мира. Среди них — Сергей Безруков, Михаил Боярский, Елизавета Арзамасова, Арина Шарапова, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова и др.

В столице Тотального диктанта — Томске — главной площадкой акции станет конгресс-центр «Рубин». Именно здесь будет диктовать текст автор Тотального диктанта, российская писательница и журналист Анна Матвеева.

В Москве традиционно участники смогут встретиться с самым большим числом звездных диктующих. Больше всего известных диктующих соберутся на площадках Московского городского педагогического университета. Здесь участники смогут встретиться с певицами Ольгой Серябкиной, Юлией Савичевой, солистками SOPRANO Михаила Турецкого Иветой Роговой и Татьяной Богданчиковой, финалисткой шоу «Голос» и солисткой театра «Градский Холл» Аллой Рид.

На двух площадках Высшей школы экономики можно будет встретиться с комиком, телеведущим, актером Евгением Чебатковым и актрисой, журналисткой, телеведущей Яной Чуриковой.

Уже не в первый раз Тотальный диктант прочитает народный артист России, актер театра и кино Сергей Безруков, телеведущая и актриса Лера Кудрявцева и актер театра и кино, телеведущий Сергей Шакуров. На этот раз звездные диктующие будут ждать встречи с участниками в гимназии Примакова.

Все, кто придет в библиотеку № 214 им. Ю. Гагарина, смогут встретиться с комикессой и филологом Ольгой Гульчак, а в Университете Правительства Москвы роль учительницы на себя примерит блогер, популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова.

Российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель Арина Шарапова и актриса Юлия Хлынина прочитают текст для всех, кто придет в Российский университет дружбы народов. Певица Юлия Паршута будет ждать участников Тотального диктанта в Технопарке «Сколково».

Виктор Добронравов встретится с участниками акции на площадке Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, а лингвист и эксперт акции Антон Сомин прочитает текст в Национальном исследовательском университете «МЭИ».

Целая плеяда современных писателей соберется на разных площадках Москвы, чтобы продиктовать диктант всем желающим. Среди звездных диктующих 2024 года — Владимир Печейкин, Виктория Журавлева, Алексей Моторов, Яна Поляруш, Евгений Рудашевский, Ксения Беленкова, Юрий Буйда, Ирина Щеглова, Татьяна Крылова и др.

Северная столица порадует своих участников встречей с актерами Андреем Ургантом и Борисом Смолкиным, писателем, автором Тотального диктанта — 2015 Евгением Водолазкиным, рэпером Антохой МС, игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым, шеф-поваром Ильей Лазерсоном, певицей и автором песен Женей Любич, ученым-русистом Михаилом Дымарским.

С актером Михаилом Боярским смогут встретиться участники, которые успеют зарегистрироваться на площадку «ВКонтакте» в Доме Зингера, а основатель акции «Тотальный диктант» Илья Стахеев прочитает текст и ответит на вопросы о проекте в «Кочубей-центре» (г. Пушкин).

Федеральная территория «Сириус» дает возможность написать Тотальный диктант под прочтение Федора Климова, олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который будет ждать участников в Президентском лицее «Сириус».

В Череповце текст диктанта прочитает Ася Володина — прозаик, автор популярных романов, а в Курске — министр культуры Курской области Юлия Полетыкина.

В Заречном Пензенской области к акции приглашает присоединиться регент церковного хора храма Серафима Саровского Мария Пярже, которая прочитает текст для всех пришедших на площадку.

Напомним, что во всех городах проведения акции у участников есть возможность написать текст под диктовку профессиональных филологов. Выбор площадки и диктующего остается всегда на усмотрение участника.

Полный список площадок и чтецов Тотального диктанта можно будет узнать на сайте totaldict.ru 10 апреля в день открытия регистрации. Сама акция пройдет 20 апреля в 41 стране и почти 700 городах.